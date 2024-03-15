Вадим Гигин: Конституция не менее важный документ, чем Концепция нацбезопасности

Важнейшими орудиями сейчас 100 % можно считать слово и идеологию. Вадим Гигин – представитель более молодого поколения – об этом сегодня говорил, цитируя Владимира Соловьева, но не нашего современника, как можно было бы ожидать, а русского философа.

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад.

Вадим Гигин, генеральный директор ГУ «Национальная библиотека Беларуси»:

Часто задают вопрос: в чем же заключается наша национальная идея? Пожалуй, следует согласиться с вами, уважаемый Александр Григорьевич, что даже сам этот термин не совсем удачный. И зачастую поиски национальной идеи сводятся к попытке искусственно изобрести аналог американской мечты, а это ложный путь. Как писал Владимир Сергеевич Соловьев – великий русский философ: идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в вечности. А вот что нужно, так это определиться с основными положениями идеологии белорусского государства – с тем, на основе чего мы будем воспитывать новое поколение, выстраивать систему образования в школе, вести государственную, идеологическую и историческую политику, определять наш внешнеполитический курс.

Многое уже содержится в тексте Основного закона. После референдума 27 февраля 2022 года наша Конституция стала подлинным идеологическим документом. На конституционной основе предлагаю разработать, обобщить и вынести на всенародное обсуждение основные положения идеологии белорусского государства. А затем принять их на Всебелорусском народном собрании. Думаю, что данный документ не менее важен, чем Концепция национальной безопасности.

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