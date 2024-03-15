Ерёмич: растёт интерес ко всему белорусскому – молодёжь с удовольствием поёт гимн и заворачивается во флаг

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад.

Посмотрите, наряду с аксакалами, мастодонтами, умудренными и политическим, и профессиональным, и банально человеческим жизненным опытом, своим видением делятся люди молодые. Их не задвигают, им готовы помогать.

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Скажу честно, молодежи где-то проще контактировать с людьми в силу незашоренности сознания. Однако мы обладаем юношеским максимализмом, и поэтому важно нас учить людям, умудренным опытом, подсказывать вовремя, чтобы мы не допускали ошибок. Таких молодых людей нужно брать в политическое подмастерье. Для этих целей, на мой взгляд, помимо Советов депутатов всех уровней, в нашей стране существует также ВНС. Благодаря тому, что собрание аккумулирует все слои белорусского общества, его можно назвать для молодежи школой жизни, формирующей белорусское самосознание.

Вопрос о сохранении национальной идентичности – могу поделиться своими наблюдениями. Мониторя СМИ, я вижу, что растет интерес ко всему белорусскому: языку, культуре, все с удовольствием поют наш гимн, рады завернуться в белорусский флаг, сфотографироваться, пройтись с ним по улице. Раз молодые люди этого хотят, значит надо дать возможность это делать и нужно это грамотно использовать. То есть нужно мониторить обстановку и давать молодежи то, что интересно, но с государственным уклоном.

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