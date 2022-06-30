Владимир Макей: «Железный занавес сегодня воздвигается уже самими западниками»

Он также отметил, что Беларусь не идет по пути конфронтации, а выступает за мирный диалог с Западом, где во главе угла дипломатический путь решения тех или иных вопросов.

Новости Беларуси. Фундамент железного занавеса между Союзным государством Беларуси и России и западными странами уже на этапе строительства. Об этом 30 июня заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Очертание этого железного занавеса уже не только маячит на горизонте, а фактически фундамент его уже воздвигнут. В том числе и в физическом смысле, если мы возьмем создание вот этой стены, которая разделяет Беловежскую пущу в Брестской области. Что касается политической сферы, то политические контакты ограничены, сведены на нет. В торгово-экономической сфере на нас оказывается санкционное давление, прекращаются, разрываются устоявшиеся десятилетиями торгово-экономические связи между субъектами хозяйствования. Даже в том, что касается отношений между гражданами – тоже сейчас никаких контактов нет с учетом того, что ограничена логистика, скажем так, взаимодействия. Закрытое воздушное пространство для полетов белорусских и российских компаний. Поэтому железный занавес сегодня воздвигается уже самими западниками.

Главы МИД Беларуси и России поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений. В честь этого события были погашены почтовые конверты и принято совместное заявление.