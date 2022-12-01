«Нужно быть готовым отразить любое нападение». Если начнётся война, все белорусы будут воевать?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть ли у каждого человека (у комбайнера, у айтишника, у человека в телестудии, у какого-то творческого интеллигента) ощущение, что мы прифронтовое государство?