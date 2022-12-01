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«Нужно быть готовым отразить любое нападение». Если начнётся война, все белорусы будут воевать?

01 декабря 2022 17:36
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:
Есть ли у каждого человека (у комбайнера, у айтишника, у человека в телестудии, у какого-то творческого интеллигента) ощущение, что мы прифронтовое государство?

«Нужно быть готовым отразить любое нападение». Если начнётся война, все белорусы будут воевать?-1

Алексей Дзермант, политолог:
Я думаю, что далеко не у всех. Кто-то до сих пор надеется, что мы переждем, спрячемся в бульбе и все это нас минет. Оно уйдет только тогда, когда будут видеть, что мы сильны, что дадим отпор, что на нас невозможно напасть, иначе будет такая отдача, что она аукнется и в Варшаве, и в Берлине. Только в этом случае мы можем противопоставить что-то им. Естественно, каждому нужно понимать: никто не убежит, никто никуда не денется, если случится непоправимое – начнется вдруг война. Потому что никто не спрячется. Сейчас такие средства поражения, что убежать невозможно. Поэтому единственный способ – это помогать государству в обороне, держать внутренний фронт (трудовой, интеллектуальный, информационный, культурный), в случае чего, конечно, понимать: нужно быть готовым отразить любое нападение.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант # Фотофакт

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