Шипованная или фрикционная зимняя резина. Каким шинам отдать предпочтение?

Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Шипованная резина предполагает езду где-то по укатанному снегу либо серьезно обледеневшей трассе. Шипованная резина для городского цикла все-таки будет, наверное, не совсем уместна, потому что дороги довольно-таки хорошо чистятся. Шипы могут сыграть злую шутку на голом асфальте. Они могут немножко увеличь тормозной путь. Поэтому все-таки, конечно же, необходимо обратиться к специалистам, которые реализуют зимние шины. В зависимости от того, какой у вас автомобиль, по каким дорогам вы будете передвигаться, они однозначно посоветуют то, что вам необходимо.

Зимняя резина не спасет. Что делать водителям, если автомобиль выходит из под контроля в гололед – подробнее здесь.