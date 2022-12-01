Прямой эфир

Как правильно хранить шины? Советы бывалого автомобилиста

01 декабря 2022 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как правильно хранить шины?

Как правильно хранить шины? Советы бывалого автомобилиста-1

Владимир Дубровский, водитель со стажем:
Рекомендации дают, наверное, специалисты. То, что я слышал, как пользуюсь, – храню в горизонтальном положении, спущенными до 1 атмосферы. Рекомендуемые – 2, 2,5. Должны быть сухие, чистые. У меня на дисках. То есть я меняю просто диски. Приехал на шиномонтаж с дисками, те снял, эти диски прикрутил. Это занимает минимум времени.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Хорошо Владимиру, он житель загородный. У него есть место, чтобы хранить комплект резины. Что делать людям, которые живут в городе, в двухкомнатной, однокомнатной квартире – тогда что?

Владимир Дубровский:
Уже есть, предлагают в Минске такие места хранения шин. В аренду сдается место, и складываются шины до следующего сезона.

Как правильно хранить шины? Советы бывалого автомобилиста-4

Алеся Лакина:
Сколько это стоит?

Владимир Дубровский:
Я не узнавал, потому что у меня нет такой необходимости. Я уже видел рекламу, к шиномонтажу подъезжал – места хранения шин. Молодцы!

Наталья Надольская:
Можно будет найти по поисковику и узнать стоимость.

Читайте также:

«Это еще то приключение». Водитель со стажем поделился, каково было ездить на советской резине зимой

Зимняя резина не спасет. Что делать водителям, если автомобиль выходит из под контроля в гололед?

Шипованная или фрикционная зимняя резина. Каким шинам отдать предпочтение?

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Автомобили # общество # Алеся Лакина # Владимир Дубровский # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шипованная или фрикционная зимняя резина. Каким шинам отдать предпочтение?
01 декабря 2022 17:04

Шипованная или фрикционная зимняя резина. Каким шинам отдать предпочтение?

Зимняя резина не спасёт. Что делать водителям, если автомобиль выходит из под контроля в гололёд?
01 декабря 2022 17:02

Зимняя резина не спасёт. Что делать водителям, если автомобиль выходит из под контроля в гололёд?

«Это ещё то приключение». Водитель со стажем поделился, каково было ездить на советской резине зимой
01 декабря 2022 16:59

«Это ещё то приключение». Водитель со стажем поделился, каково было ездить на советской резине зимой