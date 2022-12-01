Как правильно хранить шины? Советы бывалого автомобилиста

Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как правильно хранить шины?
Владимир Дубровский, водитель со стажем:
Рекомендации дают, наверное, специалисты. То, что я слышал, как пользуюсь, – храню в горизонтальном положении, спущенными до 1 атмосферы. Рекомендуемые – 2, 2,5. Должны быть сухие, чистые. У меня на дисках. То есть я меняю просто диски. Приехал на шиномонтаж с дисками, те снял, эти диски прикрутил. Это занимает минимум времени.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Хорошо Владимиру, он житель загородный. У него есть место, чтобы хранить комплект резины. Что делать людям, которые живут в городе, в двухкомнатной, однокомнатной квартире – тогда что?
Владимир Дубровский:
Уже есть, предлагают в Минске такие места хранения шин. В аренду сдается место, и складываются шины до следующего сезона.
Алеся Лакина:
Сколько это стоит?
Владимир Дубровский:
Я не узнавал, потому что у меня нет такой необходимости. Я уже видел рекламу, к шиномонтажу подъезжал – места хранения шин. Молодцы!
Наталья Надольская:
Можно будет найти по поисковику и узнать стоимость.
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