Как правильно хранить шины? Советы бывалого автомобилиста

Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Владимир Дубровский, водитель со стажем:

Рекомендации дают, наверное, специалисты. То, что я слышал, как пользуюсь, – храню в горизонтальном положении, спущенными до 1 атмосферы. Рекомендуемые – 2, 2,5. Должны быть сухие, чистые. У меня на дисках. То есть я меняю просто диски. Приехал на шиномонтаж с дисками, те снял, эти диски прикрутил. Это занимает минимум времени.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Хорошо Владимиру, он житель загородный. У него есть место, чтобы хранить комплект резины. Что делать людям, которые живут в городе, в двухкомнатной, однокомнатной квартире – тогда что?

Владимир Дубровский:

Уже есть, предлагают в Минске такие места хранения шин. В аренду сдается место, и складываются шины до следующего сезона.