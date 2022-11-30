«Министра нашего убили русские». Как украинские СМИ искажают белорусские новости?

Андрей Лазуткин, политолог:

Что мы видели после смерти министра? Во-первых, все наши оппозиционеры... Не эти дурачки, а верхушка работает с украинским инфополем. Они дают регулярно комментарии украинским СМИ. Если посмотреть буквально следующий день, даже день, когда появилось сообщение о смерти, превентивно наши товарищи, кто выступает в Москве (Шпаковский и прочие), озвучили, что сегодня или завтра начнется информационная операция украинская, сейчас они объявят о том, что якобы министра нашего убили русские, потому что он был самый прозападный. Проходит буквально пара часов, все это начинает появляться в украинских каналах. Чтобы такое пресечь, надо сыграть на опережение: что мы видим, что будет, сейчас это объясним. Дальше это все потеряет всякий смысл. Так сегодня работает информационная операция. Вот сотрудники сидят и ждут, что произойдет в Беларуси: пожар, наводнение, ДТП большое – каждый инфоповод они постараются обдумать, раскрутить некую медийную историю вокруг него. Если кто-то скончался, вообще прекрасно. Чем выше уровень, тем больше будет резонанс. Они сидят и ждут, как рыбаки: клюнет рыба или нет? Дальше они хватаются за инфоповод и его раскручивают.

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