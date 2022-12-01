Фура попала в неконтролируемый занос. Какие дела о ДТП запомнились адвокату?

Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Чаще ли обращаются в зимний период за консультацией?