Фура попала в неконтролируемый занос. Какие дела о ДТП запомнились адвокату?

Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Чаще ли обращаются в зимний период за консультацией?
Петр Витко, адвокат юридической консультации Ленинского района города Минска:
В этот переходный период, как-то я заметил, что чаще обращаются.
Алеся Лакина:
Может, есть какие-то случаи, которые больше всего запомнились?
Петр Витко, адвокат юридической консультации Ленинского района города Минска:
Есть случаи. Особенно в память врезаются, к сожалению, те случаи, когда последствием дорожно-транспортных происшествий является смерть одного или нескольких лиц. Особенно эти случаи запоминаются, потому что на чьей стороне ты бы ни находился (на стороне виновника либо потерпевшего), все равно ощущаешь то горе, которое посещает семьи. Ты не можешь мимо этого случая пройти, остаться равнодушным. С другой стороны, бывают такие случаи, которые запоминаются, как, например, со счастливым исходом. Когда, например, фура, попав в неконтролируемый занос, просто проехала мимо нескольких стоявших на обочине автомобилей. Благодаря этому люди и транспортное средство не пострадали. Такие случаи в основном запоминаются.
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