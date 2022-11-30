Какие украинские батальоны представляют наибольшую угрозу? Ответил Лазуткин
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим огромные потери ВСУ на фронте, ход специальной военной операции и суд над беглыми. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Избит и подвергся пыткам один из калиновцев. Его пытали и избивали терроровцы. Иголки в глаза и все остальное. Мы видим, что даже это образование разоружили Вооруженные силы Украины, и этот недополк подтвердил всю информацию. А что вы хотите, если у вас даже само подразделение, нормальные люди назвали антитеррором, а эти называют «Батальён Тэрор». Там же совсем отморозки.
Андрей Лазуткин, политолог:
Этот полк Калиновского развалился на несколько структур еще месяца 4 назад, то есть они действовали параллельно. И этот «Террор» был самым боеспособным подразделением. Они реально в чем-то участвовали в отличие от остальных девочек, которые ногти красят. Это было самое боеспособное формирование, которое претендует на лидерство в группе. Но что у них было с этой Тихановской, когда проходила конференция, где они созывали свое правительство в кабинет переходный? Туда батальон даже не позвали. Уже тогда было видно, что там идет борьба за влияние: кто будет руководить этой оппозицией, кто будет главный в этой диаспоре, на кого в итоге пойдут деньги, потому что сидит одна группа вокруг Вячорка, а тут появляется вторая группа и претендует на лидерство, а в ее рамках появляется еще третья группа, например, «Батальён Тэрор». То есть идет грызня между собой. И то, что они кого-то избили, – тут надо понимать, что у них особая подсудность, то есть мы с товарищами собрались и решили тебя осудить, потому что ты эсэсовец, мы эсэсовцы. И так они абсолютно спокойно друг с другом расправляются.
Григорий Азаренок:
Поступает информация, что даже ВСУ и СБУ Украины осудили это, но это все равно, как из борделя за разврат выгнали бы.
Андрей Лазуткин:
Почему их всех поставили под контракт ВСУ? Чтобы там была какая-то минимальная дисциплина, потому что зачем им неуправляемое подразделение, которое завтра перейдет границу с Беларусью без команды, – нет, вы должны подписать контракт, если вы его не подписываете с ВСУ, то пошли отсюда. И так они постепенно отсеивали наиболее неуправляемых. Но там же несколько подразделений. То есть батальон самый раскрученный, но есть еще и другие, которые менее раскручены, и там кадры лучше натренированы, там есть и бывшие белорусские военные, а не просто мальчики и девочки, которых набрали через соцсети. Есть и такие. К сожалению, они представляют большую угрозу, чем все эти раскрученные в медиа батальоны и полки.
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