Нужно будет прыгнуть выше! Лукашенко дал задачу на предстоящие выборы

Во Дворце Независимости 29 октября говорили о завершающейся аграрной кампании и кампании электоральной, которой еще предстоит набрать крейсерскую скорость. И эти две темы лишь на первый взгляд мало связаны между собой. По сути, это звенья одной цепи. Стабильно работающая экономика и сельское хозяйство – это и есть один из важнейших результатов, с которым страна подходит к главной политической кампании, а власть – к очень важному и ответственному экзамену. И на финише этого «марафона» тем, кто отвечает за судьбу страны, «нужно будет прыгать выше», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно так необычно и метафорично глава государства сформулировал главную задачу на предстоящих выборах. Высокая планка во всем – от геополитики в бушующем мире до решения самых обычных и повседневных людских проблем – все это и есть признак успешного государства. Репортаж Алены Сыровой.

Вести с политических полей как-то затмили аграрную повестку на прошлой неделе, но вы же не думаете, что она ушла из поля зрения главы государства? На доклад к Президенту мимо выставки по теме и дворцового урожая – профильный вице-премьер, министр, губернатор Минской области, которого на недавних «Дожинках» публично хвалили и мэр Минска. Почему? Ответ на вопросах – в цифрах. В столице 2 миллиона граждан, которые каждый день потребляют большое количество продукции АПК. А что взамен? Немного о справедливости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимира Евгеньевича [Кухарева, мэра Минска – прим. ред.] пригласил, чтобы мы могли публично сказать, чем мы сельскому хозяйству поможем в будущем году. Вы помните, что Шулейко, будучи губернатором, жутко возмущался, что мы помогли Минской области. И вполне справедливо тогда как губернатор поставил вопрос: ну а почему бы и мне хотя бы один комплекс Владимир Евгеньевич не помог животноводческий построить? Потому что молоко-то Минску, говорит, Брест поставляет.

Глава государства ждет результата, вертикаль АПК как никогда сильна. Курирует экс-губернатор успешного и во многом первого региона страны, министр – человек от земли, зона рискового земледелия была в его ведении, значит, со всеми другими должно быть попроще и порезультативнее. Лукашенко: «Что касается сельского хозяйства, не очень мы ломанулись с новыми кадрами». Подробности. И после 26 января 2025 ничего не закончится, напротив, начнется новая пятилетка. И для аграрной страны, привыкшей к тому, что 9 миллиардов – это наш обычный уровень экспорта продукции АПК, к тому, что отечественное равно качественное и такого не найти у других, наступает период, когда велик соблазн довольствоваться развитием по горизонтали, а значит, не расти вверх. Глава государства с этим категорически не согласен. Все задачи, поставленные сегодня, делятся на тактические и стратегические. Из ближайшего – завершение уборки кукурузы на силос (корм животным) и на зерно, а еще овощи.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

За 3-4 дня должны завершить кукурузу на силос, ну а на зерно до 7 числа, и глава государства подтвердил эту дату. Поэтому я думаю, что к 7 числу мы с кукурузой разберемся. Останется сахарная свекла, но это тоже до 10 числа, при тех темпах, которые сегодня организованы, справимся. Ну и овощи. Овощи – это в основном капуста. Время как раз подходит к ее уборке, поэтому вы видите, на ярмарках продают уже капусту, значит, заготовка идет, происходит. Завершим тоже до 10 числа. Остается подъем зяби, то есть пахота, которой мы сейчас уделяем внимание, то есть освободилась техника с полей после посевной, можно усилить, и, я думаю, план тоже наработаем. То, что не сделаем в этом году, в весеннюю посевную можно будет компенсировать, какие-то вопросы, но цели у нас одни – закончить вот в этом году все технологические вопросы порешать. Для того чтобы не стагнировать, а развиваться, по каждому из основных направлений в сельском хозяйстве разработаны программы, читай дорожные карты. Да, обещанные на сегодня показатели достигнуты, но есть и недоработки. Те же молочно-товарные комплексы.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас в стране, так сказать, отработан ряд программ. Это касается молочного животноводства, то что мы ежегодно строим, сдаем по плану нашего главы государства и необходимости регионов. Мы переходим на крупнотоварное производство, на комплексы. Мы оптимизируем сегодня те маленькие, менее качественные объекты, трансформируем в комплексы и получаем отсюда исходный продукт, который сегодня в стране приносит деньги. Можно еще так про это все сказать. Подробности.