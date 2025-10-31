На чём нельзя экономить при подготовке к свадьбе – объяснила организатор

Свадебная традиция – шампанское сразу после церемонии росписи – оказалась запрещена. Согласно законодательству употреблять алкоголь в загсе нельзя. Причем касается правило не только помещения, где проходят бракосочетания, но и прилегающей территории. За такое могут назначить солидный штраф, так что все спиртное в ресторане. Кстати, экономить на этой части праздника не нужно. Есть и другие моменты, не подпадающие под разряд экономии средств, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Жуковская, свадебный организатор:

Я считаю, важных пунктов, таких как вкусная еда, хороший сервис… Когда плохой алкоголь – это важно, я всегда говорю: «Вы поймите, если это плохой алкоголь – это плохое самочувствие ваших гостей». Хороший ведущий – да. Вы можете не взять огромную артистическую программу, но ваш ведущий будет весь праздник старательно с классным юмором, чудесной подачей своих интерактивов, индивидуальной подготовкой, сделает все. Хорошая площадка – красивая внешне, красивая внутри. Тоже на этом экономить нельзя. Как и на организаторе по сути нельзя сэкономить. Лучше взять хорошего специалиста и он для вас все подберет. Вам не нужно будет переживать о том, что у вас что-то будет не предусмотрено либо плохо сделано.