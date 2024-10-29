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15 избитых беженцев обнаружены на границе с Польшей

29 октября 2024 10:47
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15 избитых беженцев обнаружены на границе с Польшей. Эти кадры опубликовал Госпогранкомитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 избитых беженцев обнаружены на границе с Польшей-2

Граждане Сирии, Сомали и Алжира рассказали, что польские силовики не только жестоко избили, но и натравили на них служебных собак. На телах пострадавших остались ушибы и гематомы, в том числе следы от применения резиновых пуль. Беженцев вывезли на границу и заставили идти на белорусскую сторону, предварительно залив глаза перцовым газом. 

Введение буферной зоны, переписывание законов и отмена права на убежище легализовали насилие и издевательства польских военных над людьми, которые ищут защиту в западных странах. Только за последний месяц силовики Польши неоднократно выбрасывали на белорусскую территорию избитых, раздетых и нуждающихся в помощи беженцев, двое из которых погибли.

# Беженцы

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