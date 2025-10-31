В какие свадебные приметы молодожёны верят до сих пор? Рассказываем о самых популярных

Несмотря на беседы священников, доступ к серьезной литературе, многие продолжают верить в чудеса, связанные с венчанием. На счет свадебных торжеств вовсе существует несметное количество примет и суеверий. Многие из них касаются нарядов и колец, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Гайдукевич, эзотерик:

Нельзя показываться жениху в подвенечном платье. Нельзя смотреться в зеркало в полном образе, то есть это платье, фата, украшения, туфли. Полный образ, когда создает невеста, нельзя смотреться в нем в зеркало, потому что как будто бы прогадаешь судьбу. Также есть примета – белое платье должно быть цельнокроеное, то есть не должно быть отдельно юбка и отдельно корсет. Рекомендуется все-таки, чтобы кольцо было абсолютно гладким без надписей, камней, гравировок, надрезов, неразделенное на несколько частей. Потому что это символизирует гладкую жизнь.

Свадебные приметы – тайный код будущего семьи. Возможно, это просто психологическая опора. Но если это действует, то пусть будет. Тем более старые приметы и традиции не так уж и дремучи. Они актуальны сегодня.