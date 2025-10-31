Агрогородок Михановичи признали самым благоустроенным населённым пунктом Минского района

Агрогородок Михановичи признан лучшим населенным пунктом Минского района в конкурсе благоустройства. Комфортная среда, чистые улицы и зеленые зоны. Поселок развивается и становится более доступным для жизни на селе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Комар – счастливая мама трех мальчишек. Семья недавно переехала в Михановичи. Отпраздновали новоселье: построили свое жилье с господдержкой.

Юлия Комар, жительница агрогородка Михановичи:

Построили мы двухкомнатную квартиру довольно большую. Освоились замечательно. Тут все, что нам надо: два садика, школа, также у нас футбольная площадка возле школы.

Агрогородок Михановичи растет и развивается. Появляется новый микрорайон с многоэтажной застройкой. За последние три года здесь ввели пять новостроек с уличной инфраструктурой. Есть где поиграть детям. Также обустроены парковки, в том числе для двухколесного транспорта.

Татьяна Витушко, заместитель председателя Михановичского сельисполкома:

В каждом дворе у нас имеется своя детская игровая площадка. И очень ответственно относятся наши жильцы к ним. Каждый дом следит за своей площадкой.