Александр Дугин, философ:

И дьявол – это действующий робот. И то, чем является негативный полюс человеческой истории, к чему эта история тянется в режиме рока – вот это и есть как раз та сингулярность или триумф глобалистов. Все очень серьезно. То есть я думаю, что противостояние либерализму, глобализму и западным технологиям, западной науке в ее современном измерении, это на самом деле гораздо важнее, чем священная война. Это самая священная война. Конечно, очень важно нам сейчас, русским, победить украинский нацизм. Это понятно. И это трудно именно потому, что за ним стоит дьявол, потому что Украина присягнула дьяволу. Самым прямым образом. От него она получает поддержку, поскольку дьявол – это высшее существо, оно способно действовать не только по ту сторону фронта, но и по эту, к огромному сожалению. И вообще это внутреннее понятие, каждый может стать его жертвой. Это внутренняя борьба, поэтому это брань духовная, которую мы ведем сейчас, все человечество ведет. БРИКС, многополярность, Лукашенко, Путин, Си Цзиньпинь, корейские добровольцы, которые приехали сейчас освобождать Курскую землю. Это формирование по-настоящему эсхатологического фронта. Да, герои «Хезболлы», иранцы-шииты, которые противостоят сионистской агрессии – это формирование того лагеря последних времен по ту сторону отдельных народов и религий, которые противостоят именно этой сингулярности, Харари, Курцвайлю, Бернару Леви или сатанинскому сосуду, как сказал кардинал Вигано Камале Харрис. Это не значит, что Трамп – это спасение. Трамп – это просто человек, я думаю, с плюсами и минусами. То есть он не идеальный человек далеко, он не спасительный, он не на нашей стороне. Он на стороне просто американских людей, а давят его, подступают к горлу американского человека вот такие сосуды сатаны. Это тоже антропологические выборы в США, которые пройдут на днях. Дело не в Трампе. Трамп может быть плохим, но он человек. А кое-кто уже нет.