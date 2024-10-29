Лукашенко подписал указ об отмене ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам

В Беларуси отменены ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам. Это предусматривает Указ Президента «О социальной поддержке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также устанавливается дальнейшее снижение страхового стажа с 10 до 5 лет матерям, родившим и воспитавшим 4 и более детей. Досрочно смогут выходить на пенсию отцы детей-инвалидов, одни осуществляющие воспитание и уход за ребенком. Указом также упрощается процедура сбора документов о заработке для исчисления пенсии, оптимизируются сроки подачи заявления о назначении пенсии.