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Лукашенко подписал указ об отмене ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам

29 октября 2024 17:36
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В Беларуси отменены ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам. Это предусматривает Указ Президента «О социальной поддержке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ об отмене ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам-2

Также устанавливается дальнейшее снижение страхового стажа с 10 до 5 лет матерям, родившим и воспитавшим 4 и более детей. Досрочно смогут выходить на пенсию отцы детей-инвалидов, одни осуществляющие воспитание и уход за ребенком. Указом также упрощается процедура сбора документов о заработке для исчисления пенсии, оптимизируются сроки подачи заявления о назначении пенсии.

# Пенсии # Александр Лукашенко # Государственная социальная политика

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