Катафалк и стриптиз невесты – рассказываем о самых эпатажных свадьбах

Есть запрос на эпатаж. Моду на него задают звезды эстрады, бизнеса, политики, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В какие свадебные приметы молодожены верят до сих пор? Рассказываем о самых популярных

Памела Андерсон и Кид Рок сыграли свадьбу на яхте. Невеста была в белоснежном купальнике, а жених – в рваных джинсах и шляпе. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин свадьбу отмечали в Екатерининском дворце. К алтарю невеста спустилась сидя на кресле, привязанном к воздушному шару. Эвелина Бледанс и Александр Семин сочетались браком на острове в окружении туземцев и с соответствующей атрибутикой. У невесты вместо свадебного букета был кактус. Но лидером свадебных потрясений стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. На свое бракосочетания пара прибыла на катафалке с надписью «пока смерть не разлучит нас». Торжественные мероприятия завершились застольем, где гвоздем программы стал стриптиз в исполнении невесты. Наших свадебных организаторов не удивить, пожалуй, ничем. Они и не такое видали.