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Катафалк и стриптиз невесты – рассказываем о самых эпатажных свадьбах

31 октября 2025 16:16
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Есть запрос на эпатаж. Моду на него задают звезды эстрады, бизнеса, политики, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Памела Андерсон и Кид Рок сыграли свадьбу на яхте. Невеста была в белоснежном купальнике, а жених – в рваных джинсах и шляпе. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин свадьбу отмечали в Екатерининском дворце. К алтарю невеста спустилась сидя на кресле, привязанном к воздушному шару. Эвелина Бледанс и Александр Семин сочетались браком на острове в окружении туземцев и с соответствующей атрибутикой. У невесты вместо свадебного букета был кактус. Но лидером свадебных потрясений стали Ксения Собчак и Константин Богомолов. На свое бракосочетания пара прибыла на катафалке с надписью «пока смерть не разлучит нас». Торжественные мероприятия завершились застольем, где гвоздем программы стал стриптиз в исполнении невесты. Наших свадебных организаторов не удивить, пожалуй, ничем. Они и не такое видали.

Катафалк и стриптиз невесты – рассказываем о самых эпатажных свадьбах-2

Наталья Жуковская, свадебный организатор:
Было, когда жених с невестой мне сказали, что в конце свадьбы они хотели бы, чтобы девушки танцевали тверк. В этот момент я сказала тоже: «Все, что мы обсуждали до этого – это была очень красивая какая-то душевная история с классным юмором, потрясающими конкурсами, интерактивом». Говорю: «Тверк на свадьбе?» Говорю: «Не знаю, ребята, это, конечно, ваше решение. Если вы считаете, что это уместно – ради Бога».

Подробности в видео.

# Наталья Жуковская # Свадьба

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