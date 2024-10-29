Лукашенко: если кто-то со «старым багажом» на выборы пытается выйти, надо быть очень аккуратным

Во Дворце Независимости 29 октября говорили о завершающейся аграрной кампании и кампании электоральной, которой еще предстоит набрать крейсерскую скорость. И эти две темы лишь на первый взгляд мало связаны между собой. По сути, это звенья одной цепи. Стабильно работающая экономика и сельское хозяйство – это и есть один из важнейших результатов, с которым страна подходит к главной политической кампании, а власть – к очень важному и ответственному экзамену. И на финише этого «марафона» тем, кто отвечает за судьбу страны, «нужно будет прыгать выше», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И коль уж мы вошли в электоральный период, то особенно важно, чтобы слова с действиями не расходились. На одном популизме далеко не уедешь, суверенную страну не построишь и тем более не удержишь в период турбулентности. Да, Александру Лукашенко белорусы сказали «надо», но он ведь не единственный политик в стране и представляет всю вертикаль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны сказать, что мы сделаем конкретно. Вот и вся политика. А красиво говорить, болтать мы все умеем. У нас, наверное, десятков пять. Я смотрю на людей, десятков пять, которые красиво могут преподнести что-то, что-то сказать. Это надо уметь. Будущему политику, президенту это надо уметь. Но главное – это конкретика. Что ты сделаешь? Ну и что у тебя за плечами? То есть ситуация поменялась. Если кто-то со старым багажом сюда, на выборы, пытается выйти, надо быть очень аккуратным. Ну, я, может быть, и не должен это говорить, но, тем не менее, всех, кто сегодня хочет, а таких уже немало, это же люди, которые при нас, даже не при мне, а при нас сами выросли. Поэтому вот им совет, что ты сделаешь и насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы.