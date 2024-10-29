Экспорт продовольствия из Беларуси может составить 8,5 млрд долларов – Шулейко

За следующую пятилетку необходимо решить вопрос со строительством современных и высокотехнологичных молочно-товарных комплексов. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эффективности работы АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальше уже можно думать о задачах на следующий год. Они должны быть не менее амбициозными, чем в нынешнем. Планку задает экспорт продовольствия. Цифры озвучил вице-премьер Юрий Шулейко.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Экспорт всех интересует. А почему есть экспорт? Трансформируем опять в качество, потому что знают, что такое Беларусь и что такое наша продукция. Мы сегодня в цифре 116 % объемов производства, которое экспортируем от общего, и целевую задачу выполняем.

Думаю, что это в деньгах, если всем интересно, 8,5 миллиарда долларов, и это существенно. Но где брать проценты на следующий год, где брать сегодня будущее наше. Вот один из вопросов, который сегодня рассматривался у главы государства. Это стратегически: где мясо, где молоко и как к этому идти?