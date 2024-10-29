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Экспорт продовольствия из Беларуси может составить 8,5 млрд долларов – Шулейко

29 октября 2024 13:37
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За следующую пятилетку необходимо решить вопрос со строительством современных и высокотехнологичных молочно-товарных комплексов. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эффективности работы АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт продовольствия из Беларуси может составить 8,5 млрд долларов – Шулейко-2

После разговора с Президентом цифрами по уборочной с журналистами поделился министр сельского хозяйства и продовольствия. 

Нынешний аграрный сезон выдался непростым. Весной во многих областях приходилось нарушать агротехнические сроки из-за переувлажненной почвы. Но с трудностями справились. Завершить основные полевые работы планируют в течение недели. 

Лукашенко: «Что касается сельского хозяйства, не очень мы ломанулись с новыми кадрами». Подробности.

Дальше уже можно думать о задачах на следующий год. Они должны быть не менее амбициозными, чем в нынешнем. Планку задает экспорт продовольствия. Цифры озвучил вице-премьер Юрий Шулейко.

Экспорт продовольствия из Беларуси может составить 8,5 млрд долларов – Шулейко-4

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Экспорт всех интересует. А почему есть экспорт? Трансформируем опять в качество, потому что знают, что такое Беларусь и что такое наша продукция. Мы сегодня в цифре 116 % объемов производства, которое экспортируем от общего, и целевую задачу выполняем. 

Думаю, что это в деньгах, если всем интересно, 8,5 миллиарда долларов, и это существенно. Но где брать проценты на следующий год, где брать сегодня будущее наше. Вот один из вопросов, который сегодня рассматривался у главы государства. Это стратегически: где мясо, где молоко и как к этому идти?

Президент: «Импортного нам ничего не надо, мы все можем построить сами». Подробности.

# Сельское хозяйство # Юрий Шулейко

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