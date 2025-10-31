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Мастер-классы, викторины и интерактивные площадки! В Минске прошёл аграрный форум

31 октября 2025 14:09
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Инновационные технологии, цифровизация и новейшие разработки в АПК. В Минске прошел аграрный форум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он собрал педагогов, учащихся профильных колледжей и учеников агроклассов центрального региона. В программе – мастер-классы, викторины, интерактивные площадки. Также можно было познакомиться с современным оборудованием и техникой.

Мастер-классы, викторины и интерактивные площадки! В Минске прошёл аграрный форум-2

Валерия Шмарловская, учащаяся средней школы № 2 Березино:
Я учусь в аграрном классе, у нас есть факультатив «Введение в аграрные профессии», мы изучаем основы аграрной профессии, знакомимся с разными специальностями, изучаем сельскохозяйственные культуры.

Мастер-классы, викторины и интерактивные площадки! В Минске прошёл аграрный форум-4

Наталья Матвейчук, заведующая кафедрой автоматизированных систем управления производством БГАТУ:
В этой аудитории студенты изучают технические средства, которые используются в современном сельском хозяйстве. Например, здесь представлен макет переливной водостанции. Этот макет одного элемента системы управления, в полном объеме систему управления они изучают уже на лабораторных стендах.

Мастер-классы, викторины и интерактивные площадки! В Минске прошёл аграрный форум-6

Федор Дробеня, ректор Минского областного института развития образования:
Белорусский аграрный технический университет огромен с точки зрения специальностей, разновидностей специализаций. Учащиеся имеют возможность на инновационные специальности, технологии, лаборатории, которые позволят им сделать свой правильный выбор.

В Минской области большое внимание уделяют развитию и подготовки кадров для АПК. Открыто более 155 профильных классов, налажено сотрудничество с сельхозпредприятиями.

# Сельское хозяйство # БГАТУ # Образование в Беларуси

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