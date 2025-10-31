Мастер-классы, викторины и интерактивные площадки! В Минске прошёл аграрный форум

Инновационные технологии, цифровизация и новейшие разработки в АПК. В Минске прошел аграрный форум, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он собрал педагогов, учащихся профильных колледжей и учеников агроклассов центрального региона. В программе – мастер-классы, викторины, интерактивные площадки. Также можно было познакомиться с современным оборудованием и техникой.

Валерия Шмарловская, учащаяся средней школы № 2 Березино:

Я учусь в аграрном классе, у нас есть факультатив «Введение в аграрные профессии», мы изучаем основы аграрной профессии, знакомимся с разными специальностями, изучаем сельскохозяйственные культуры.

Наталья Матвейчук, заведующая кафедрой автоматизированных систем управления производством БГАТУ:

В этой аудитории студенты изучают технические средства, которые используются в современном сельском хозяйстве. Например, здесь представлен макет переливной водостанции. Этот макет одного элемента системы управления, в полном объеме систему управления они изучают уже на лабораторных стендах.