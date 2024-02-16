Врач назвал несколько причин, почему ухудшается слух
Снижение слуха – одна из самых частых жалоб в кабинете у оториноларинголога. Причин такого недуга огромное количество. Это серные пробки, инородные тела, отиты, повреждения барабанных перепонок. Зачастую у таких пациентов кроме снижения слуха может присутствовать и шум в ушах, или так называемый тиннитус.
Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Тиннитус подразумевает любые звуковые аномалии, которые может слышать человек как у себя в голове, так и в ушах. У тиннитуса много причин, которые могут к нему приводить. Серные пробки, попадание влаги, также может к этому приводить и патологии смежных органов и структур. Например, при близком расположении крупных артериальных или венозных структур при нарушении кровотока, при поражениях нервных тканей головного мозга, в том числе при объемных образованиях в нем.
Шум может быть объективным и субъективным. Объективный шум слышит как пациент, так и окружающие, так как его источник находится во внешней среде. А вот субъективный шум беспокоит только пациента и его источник находится внутри организма.
Анатолий Минич:
Все люди, у которых есть субъективный ушной шум, требуют выполнения аудиметрии, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, если в этом есть необходимость. Любые шумы в ушах, которые не сопровождаются головокружениями или потерей слуха и длятся не более трех суток, терапии не требуют. Они пройдут сами.
Снижения слуха можно разделить на две группы, связанные с проведением слуха и его звуковосприятием – кондуктивная и сенсоневральная тугоухость.
Анатолий Минич:
Кондуктивная тугоухость легче поддается лечению, потому что сама по себе провоцируется с теми структурами, на которые врач может каким-то образом воздействовать. Нейросенсорная тугоухость возникает при повреждениях самого органа слуха. Нейросенсорная тугоухость гораздо хуже поддается лечению, требует большего внимания. Что может к ней приводить? Сюда можно отнести некоторые антибиотики, а также постоянное воздействие шума и вибрации.
Если ваша работа связана с шумом или вы любите громко слушать музыку в наушниках, ограничьте время с данными факторами и оберегайте уши от такого воздействия. Оптимальным является уровень громкости, через который вы услышите звонок телефона.
Анатолий Минич:
Чтобы избежать каких-то проблем со слухом, которые связаны с органами, а также посторонних шумов в ушах, надо помнить, что нос и уши тесно связаны. Поэтому любые заболевания полости носа могут приводить как снижению слуха, так и к шуму днем.
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