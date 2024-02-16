Врач назвал несколько причин, почему ухудшается слух

Снижение слуха – одна из самых частых жалоб в кабинете у оториноларинголога. Причин такого недуга огромное количество. Это серные пробки, инородные тела, отиты, повреждения барабанных перепонок. Зачастую у таких пациентов кроме снижения слуха может присутствовать и шум в ушах, или так называемый тиннитус.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Тиннитус подразумевает любые звуковые аномалии, которые может слышать человек как у себя в голове, так и в ушах. У тиннитуса много причин, которые могут к нему приводить. Серные пробки, попадание влаги, также может к этому приводить и патологии смежных органов и структур. Например, при близком расположении крупных артериальных или венозных структур при нарушении кровотока, при поражениях нервных тканей головного мозга, в том числе при объемных образованиях в нем.

Шум может быть объективным и субъективным. Объективный шум слышит как пациент, так и окружающие, так как его источник находится во внешней среде. А вот субъективный шум беспокоит только пациента и его источник находится внутри организма.

Анатолий Минич:

Все люди, у которых есть субъективный ушной шум, требуют выполнения аудиметрии, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, если в этом есть необходимость. Любые шумы в ушах, которые не сопровождаются головокружениями или потерей слуха и длятся не более трех суток, терапии не требуют. Они пройдут сами.