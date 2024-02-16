Президент дал совет новому председателю Белкоопсоюза

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце прошлого года, особенно акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики.

Лукашенко сообщил о задержании диверсантов.

Ответственность за выполнение поручений ляжет не только на руководителей Белкоопсоюза, но и правительство. Сам Президент отводит организации большое значение. Об этом свидетельствует и тот факт, что кандидатуру нового председателя согласовывали с главой государства. Инессе Короткевич, которая будет руководить организацией, Президент дал несколько советов.