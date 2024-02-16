Президент дал совет новому председателю Белкоопсоюза

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Данный разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце прошлого года, особенно акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики.
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Ответственность за выполнение поручений ляжет не только на руководителей Белкоопсоюза, но и правительство. Сам Президент отводит организации большое значение. Об этом свидетельствует и тот факт, что кандидатуру нового председателя согласовывали с главой государства. Инессе Короткевич, которая будет руководить организацией, Президент дал несколько советов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам мой совет: начните с дисциплины и порядка, структурируйте свою организацию. С себя начните. Если надо чем-то помочь, я обязательно помогу. Но только действуйте. Вместе с органами власти. Вице-премьер будет контролировать, мы будем помогать. Сейчас премьер-министр к этому лично подключится. Так ему и передайте. За деревню вы головой отвечаете.