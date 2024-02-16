«Только что закончилась контртеррористическая операция». Лукашенко сообщил о задержании диверсантов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Разговор сегодня будут жесткий. Хочу оправдаться перед вами и объясниться. Вы, наверное, внимательно (в подавляющем большинстве) наблюдаете за Президентом и видите, что я жестче и жестче ставлю задачи перед соответствующими министерствами и ведомствами и требую с кадров. Это неслучайно. Я очень боюсь, что вы и другие можете расслабиться. К чему приводит расслабление, вы уже знаете. Даже больше, чем было раньше. Вы видите, что происходит вокруг. Но извините меня, вы еще не все знаете. Скажу основное, не конкретизируя, скоро мы вам доложим по всем этим вопросам.

Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты. А среди них белорусы. И это практически два-три раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам – и мне как Президенту, и власти – прежде всего очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы – руководители. От нас все зависит. Будем мы едины и монолитны – будет и народ един и монолитен. Тем более подавляющее большинство белорусов поняли, что могло быть и чего нельзя допустить. Поэтому я все время напрягаю органы власти: не расслабляйтесь – потеряем страну. Если кто-то думает, что там будет лучше, когда нас разделят и по частям куда-то примут, – заблуждаетесь. Если бы было так хорошо в 20-30-х годах, мы бы не боролись за свою независимость. Поэтому давайте сделаем все для того, чтобы на этой земле был мир. А он будет только тогда (как я говорю: дайте мне экономику), когда вы дадите экономику.