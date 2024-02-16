Роман Головченко проинспектировал тепличное хозяйство в Минском районе: хороший опыт наработали

Обеспечить белорусов овощами по доступным ценам. Особенно в межсезонный период. Как реализуется стратегически важная задача, 16 февраля выяснял премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Роман Головченко, планы выполняются. Хорошие результаты по многим позициям.

Так, потребность в огурцах в межсезонье обеспечена в полном объеме. Только Минская область более чем в три раза увеличила производство этого овоща. Решается вопрос и с отечественными томатами. Если еще год назад в зимний сезон на прилавках их было не найти, то к марту 2024-го потребность в помидорах закроют примерно на 30 %. А в ближайшие три года эта цифра вырастет до 80 %. Во многом этому поспособствовали льготы для тепличных хозяйств.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Надо быстрее двигаться по этому пути и, конечно, следить за экономикой. Потому что без тех мер, которые были приняты по поддержке производителей, они не смогли бы выйти на прибыльность в этом производстве. Но смогли проявить гибкость и по энерготарифам, и по ценам на газ, в целом на энергоресурсы, много было принято организационных мер, чтобы быстрее запустить эти инвестиционные проекты. Хороший опыт, мне кажется, наработали. Будем двигаться дальше.

Выращивание томатов в межсезонье стало возможным благодаря технологии «досветки». Но пока для выращивания этого овоща ее использует только одно тепличное хозяйство в стране. Лампы работают ежедневно до 18 часов в сутки. О результатах говорить пока рано – технология в статусе эксперимента. Ее изучат, устранят пробелы и передадут опыт другим тепличным хозяйствам.