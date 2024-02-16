Лукашенко: потребкооперацию на селе не заменят никакие предприниматели

Белкоопсоюз обслуживает порядка 30 % населения. По большей части сельского. В том числе по этой причине спрос главы государства с организации серьезный. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что загубить село нельзя, местные жители должны иметь все необходимое для жизни. И Белкоопсоюзу нужно развиваться – структура уникальная и необходимая. В России в свое время отказались от потребкооперации. Последние 5 лет пытаются восстановить – не выходит. Потому сегодня необходимо разрешить критические вопросы организации, а для этого заинтересованность должна быть у всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 21 году я говорил вам, что местная власть должна быть не просто в курсе проблем в отрасли, а бежать впереди паровоза и оказывать всестороннее воздействие позитивным начинаниям и идеям. Руководить, направлять, при необходимости заставлять. Да, как бы непопулярно это ни звучало – нужен результат. И его надо достичь любыми средствами. Любыми, подчеркиваю.

Председатели райисполкома, похоже, забыли, что на них лежит ответственность за вверенную территорию, за все дела в районе, в том числе и за потребительскую кооперацию. Ее работу на селе не заменят никакие предприниматели. Не должно быть так, что в райцентре «на одном пятаке нос в нос трутся друг о друга» пять магазинов, создают конкуренцию друг другу, а в деревню никто не едет. Или выбирают самые лакомые маршруты вокруг города. Проехаться, снять сливки, как это вы говорите. К границам района, где 10-20 жителей, частник не особо рвется, в лучшем случае летом, когда туда дачники съехались. Давайте договоримся так: все решения об организации торговли принимаем исходя из интересов населения. И заглавной фигурой здесь будет председатель райисполкома.