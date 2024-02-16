В «КиндерВите» нет случайных людей. Вот как волонтёры помогают детям, заболевшим онкологией

Надежда Манцевич, руководитель социально-благотворительного учреждения «KinderVita»:

В 2019-м году, когда моему сыну было два года и три месяца, ему установили диагноз рак почки. Здесь мы пробыли три недели, я лежала в двух отделениях с сыном и увидела все внутри. Это сподвигло меня на такую мысль, надо как-то таким родителям помогать, потому что очень много детей не местных, не минских, не у всех есть возможность взять отпуск за свой счет и приехать.