Новый глава Барановичского района: трудовая дисциплина – то, что лежит в основе успеха в любой отрасли

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые председатели в Пинском, Барановичском, Мостовском, Горецком и Кировском райисполкомах. Сменился руководитель и у Ленинского района Минска. Им стал Роман Мельник, который до этого возглавлял управление охраны правопорядка Министерства внутренних дел. Президент также согласовал нового директора предприятия «Белфармация». Сергей Литош пошел на повышение из гродненского филиала компании. Как подчеркнул глава государства, основным акцентом работы в новых должностях обязана стать дисциплина. Причем как в кадровой политике, так и в решении проблемных вопросов на местах.

Президент – новым руководителям в местной вертикали: ни в коем случае не торопитесь, всегда давайте людям шанс

Обратить особое внимание главы районов должны на отстающие хозяйства. Президент поручил выработать четкую систему, требовательно, но справедливо относиться к людям, по-хозяйски следить за агротехникой.