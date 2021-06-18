Новый глава Барановичского района: трудовая дисциплина – то, что лежит в основе успеха в любой отрасли

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые председатели в Пинском, Барановичском, Мостовском, Горецком и Кировском райисполкомах. Сменился руководитель и у Ленинского района Минска. Им стал Роман Мельник, который до этого возглавлял управление охраны правопорядка Министерства внутренних дел. Президент также согласовал нового директора предприятия «Белфармация». Сергей Литош пошел на повышение из гродненского филиала компании. Как подчеркнул глава государства, основным акцентом работы в новых должностях обязана стать дисциплина. Причем как в кадровой политике, так и в решении проблемных вопросов на местах.
Президент – новым руководителям в местной вертикали: ни в коем случае не торопитесь, всегда давайте людям шанс
Обратить особое внимание главы районов должны на отстающие хозяйства. Президент поручил выработать четкую систему, требовательно, но справедливо относиться к людям, по-хозяйски следить за агротехникой.
Сергей Карпенко, председатель Барановичского райисполкома:
Работа с кадрами, трудовая дисциплина – это то, что лежит в основе достижения успеха в любой отрасли. Барановичский район довольно-таки серьезный и имеет большое значение для Брестской области. Доля валовой продукции сельского хозяйства довольно-таки существенная. Если за прошлый год она составляла порядка 12,5 %, по памяти, за пять месяцев этого года это более 14 %. То есть как будет работать регион, соответственно, так это все значительно скажется и на показателях в целом Брестской области.
Кадровые решения приняты также в отношении дипкорпуса (читайте здесь).