Достаточно разговора или нужны медикаменты? Рассказываем, как лечить послеродовую депрессию

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Достаточно ли разговора с психотерапевтом? Как часто приходится применять медикаментозное лечение? А если мама кормит грудью?

Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:

Это уже назначают психотерапевты или психиатры в зависимости от уровня депрессии. Если женщина продолжительное время – не то что она обратила внимание через месяц после того, как нарушился режим, что что-то не так, а если женщина уже год-полтора, например, в этом состоянии, и ей все хуже и хуже. Безусловно, в этом уже разбирается психотерапевт. Психолог работает с условной нормой, психотерапевт – с пограничными состояниями. Чем психолог помогает? Психиатр и психотерапевт назначают медикаменты, которые стабилизируют состояние женщины, чтобы она могла спать, есть. Психолог уже дальше разбирается – причина, как женщина может где-то найти ресурсы для себя. Возможно, была какая-то другая первопричина – разбирается с этим, что в семье у женщины. Кстати, касательно еще одной из причин, которая может послужить возникновению депрессии, – это мотивация беременности. Бывает такое, что мотивация может быть конструктивной и неконструктивной. Неконструктивная – это «а заведем-ка мы ребенка, потому что нам пора» или «а может быть, ребенок поможет мне сохранить отношения?» И когда ребенок не реализует ожидания, тогда происходит депрессия. «Как же так? Я ждала, что будет вот это, а этого не получилось». И все, женщина вваливается в свою травму и не может с этим дальше разбираться самостоятельно. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

А можно ли как-то дома самой определить, что у тебя есть эта самая депрессия? Есть же какая-то шкала Эдинбургская, тест.

Улия Шамхорская:

Именно эта шкала. Женщина может в интернет зайти и провести сама тестирование. Есть еще шкала Бека, но это общая шкала. Если Эдинбургская – именно послеродовой депрессии, то шкала Бека – просто депрессивное состояние характеризует. Если есть возможность, а у всех есть интернет и компьютер или, как минимум, телефон, можно это сделать и посмотреть. Если есть даже легкий уровень, обратить внимание на то, что не так. Если есть средний и выше среднего, то уже обращаться за помощью, потому что самостоятельно справиться невозможно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А мужчины же тоже подвержены послеродовой депрессии? Все внимание ребенку, нет такого обилия блюд дома, интимная жизнь на нуле. Бывают случаи?

Улия Шамхорская:

Вообще, ребенок – это кризисная ситуация в семье, поэтому к нему желательно готовиться осознанно. Не просто «мы хотим», а понимать, что будет меняться. Это как раз из того, что готовить, может быть, даже в школе, что это не просто так, что дети – это ответственность, физиологические изменения, изменения в семье. Даже если есть дети, появление нового члена семьи меняет структуру семейного холона. Соответственно, это может дестабилизировать семью и спровоцировать депрессию у мамы. Вполне возможно, что у мамы может не быть депрессии с первым ребенком, но со вторым она будет. Алеся Лакина:

А вдруг у мужчины появилась такая же депрессия, и на этом фоне мама тоже начинает депрессировать? Бывает такое? Улия Шамхорская:

У мужчин однозначно может быть депрессия – он тоже человек. Но они менее подвержены.