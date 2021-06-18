Президент – новым руководителям в местной вертикали: ни в коем случае не торопитесь, всегда давайте людям шанс

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми. Особенно для вас. Потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Потому что вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением, с нашими людьми. Ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив – установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, может, кто-то и не работал, захочет работать, но у человека должен быть шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов: пусть себя покажут до конца года, а дальше принимайте решения. Опирайтесь не на «своих людей», не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику. Вы в основном будете работать в сельскохозяйственных районах, основой которых является сельское хозяйство. Поэтому обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все.