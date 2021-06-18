Президент – новым руководителям в местной вертикали: ни в коем случае не торопитесь, всегда давайте людям шанс

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые председатели в Пинском, Барановичском, Мостовском, Горецком и Кировском райисполкомах. Сменился руководитель и у Ленинского района Минска. Им стал Роман Мельник, который до этого возглавлял управление охраны правопорядка Министерства внутренних дел. Президент также согласовал нового директора предприятия «Белфармация». Сергей Литош пошел на повышение из гродненского филиала компании.
Как подчеркнул глава государства, основным акцентом работы в новых должностях обязана стать дисциплина. Причем как в кадровой политике, так и в решении проблемных вопросов на местах. Обратить особое внимание главы районов должны на сельское хозяйство и помощь отстающим предприятиям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми. Особенно для вас. Потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Потому что вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением, с нашими людьми. Ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив – установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, может, кто-то и не работал, захочет работать, но у человека должен быть шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов: пусть себя покажут до конца года, а дальше принимайте решения. Опирайтесь не на «своих людей», не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику. Вы в основном будете работать в сельскохозяйственных районах, основой которых является сельское хозяйство. Поэтому обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все.