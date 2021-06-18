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Уничтожили незаконное вооружённое формирование. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»

18 июня 2021 12:04
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Базовый лагерь условного формирования уничтожили десантники на учении «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожили незаконное вооружённое формирование. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»-1

В нем участвуют почти 1000 армейцев из Беларуси, России и Сербии. На этот раз славянский десант действовал с целью освобождения заложников.

Уничтожили незаконное вооружённое формирование. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»-4

Вадим Бых, командир парашютно-десантного батальона:
Получив распоряжение от командира тактической группы, совершили маневр, осуществили блокирование незаконного вооруженного формирования, уничтожение незаконного вооруженного формирования в районе сосредоточения.

Уничтожили незаконное вооружённое формирование. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»-7

Активная фаза международного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство – 2021» завершается сегодня, 18 июня. Маневры проходят на полигоне под Новороссийском в Краснодарском крае.

# Военные учения # общество # Вадим Бых # Фотофакт

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