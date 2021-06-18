Уничтожили незаконное вооружённое формирование. Завершается активная фаза учения «Славянское братство»

Базовый лагерь условного формирования уничтожили десантники на учении «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем участвуют почти 1000 армейцев из Беларуси, России и Сербии. На этот раз славянский десант действовал с целью освобождения заложников.