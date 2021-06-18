«Никакие санкции здесь не нужны». Почему минчане стали хуже соблюдать масочный режим?

Новости Беларуси. Одной только вакцинации против коронавируса будет недостаточно для борьбы с болезнью, поэтому общество должно быть осторожным и вести себя так, будто угроза вируса существует постоянно. Такое мнение высказал ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения. Что об этом думает гость программы «Большой город», первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот? Юлия Алексеюк, ведущая:

Масочный режим в Минске. Как вы считаете, активно ли жители столицы его соблюдают?

Павел Удот, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Я думаю, что все мы с вами прекрасно видим ответ на этот вопрос, когда выходим в город, заходим общественные места, посещаем общественный транспорт. С 12 ноября введен масочный режим в Минске, и понятно, что люди уже немножко устали психологически, физически постоянно находиться в маске и соблюдать социальное дистанцирование. Нужно понимать, что это один из ключевых механизмов, который может повлиять и влияет, как сказал представитель ВОЗ, на течение коронавирусной инфекции. Сегодня нам нужно научиться жить в условиях, пока коронавирус, с соблюдением требований социального дистанцирования, масочного режима. Соблюдается или нет? Наверное, не все люди ответственно подходят к данному вопросу. Надо помнить о том, что если вы не имеете никаких симптомов коронавируса, то это не значит, что вы не можете быть носителем. Отсутствие страха заболеть самому – это одно. Должно быть осознание того, что вы можете заразить кого-то другого, в том числе и своих близких. Хотя бы с этой целью, чтобы не передать инфекцию окружающим, стоит задуматься о том, чтобы соблюдать масочный режим и требования социального дистанцирования. Юлия Алексеюк:

Может быть, нужно ввести какие-то санкции для людей, которые его не соблюдают? Ваше мнение.

Павел Удот:

Хуже болезни близких людей либо собственной, просто понимание того, что происходит со здоровьем людей в результате заболевания коронавирусом – никакие санкции здесь не нужны. Здесь нужно просто посмотреть на то, что происходит в мире, и тогда, может быть, в голове сложится нормальная картинка того, для чего нужны эти минимальные и простые меры, которые могут глобально повлиять на течение коронавирусной инфекции.