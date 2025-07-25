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Новости по тегу #Сергей Литош

«Белфармация» опровергла распространяемый фейк об отсутствии в аптеках необходимых лекарств
25 июля 2025 18:11

«Белфармация» опровергла распространяемый фейк об отсутствии в аптеках необходимых лекарств

Все достижения страны в одном месте! Чем выставка «Моя Беларусь» покорила зрителей?
28 декабря 2024 18:57

Все достижения страны в одном месте! Чем выставка «Моя Беларусь» покорила зрителей?

Почти как настоящая. Как будет работать новая симуляционная аптека в БГМУ?
14 февраля 2023 19:47

Почти как настоящая. Как будет работать новая симуляционная аптека в БГМУ?

Обеспечена ли у нас в стране лекарственная безопасность и все ли препараты есть в аптеках? Ответили руководители фармпредприятий
06 ноября 2022 11:40

Обеспечена ли у нас в стране лекарственная безопасность и все ли препараты есть в аптеках? Ответили руководители фармпредприятий

«Цены на лекарства регулировались всегда». Гендиректор «Белфармации» рассказал, будут ли дорожать медикаменты
06 ноября 2022 09:15

«Цены на лекарства регулировались всегда». Гендиректор «Белфармации» рассказал, будут ли дорожать медикаменты

Более 50% – отечественные. Гендиректор «Белфармации» о лекарствах в белорусских аптеках
22 мая 2022 07:58

Более 50% – отечественные. Гендиректор «Белфармации» о лекарствах в белорусских аптеках

«Белфармации» исполняется 100 лет. Историю компании можно увидеть на выставке в Национальной библиотеке
13 апреля 2022 10:11

«Белфармации» исполняется 100 лет. Историю компании можно увидеть на выставке в Национальной библиотеке

«Белфармация»: белорусам не стоит волноваться по поводу наличия лекарств в аптеках
09 апреля 2022 13:12

«Белфармация»: белорусам не стоит волноваться по поводу наличия лекарств в аптеках

Поддержка семей, пожилых людей. Какие ещё вопросы обсудили во время диалоговой площадки по проекту Конституции в Минске?
26 января 2022 19:10

Поддержка семей, пожилых людей. Какие ещё вопросы обсудили во время диалоговой площадки по проекту Конституции в Минске?

Дмитрий Пиневич в БГМУ: по наличию кафедр и клинических баз нашему вузу равных среди республики не будет
16 декабря 2021 14:00

Дмитрий Пиневич в БГМУ: по наличию кафедр и клинических баз нашему вузу равных среди республики не будет

Игорь Петришенко поздравил БГМУ со 100-летием: будем и дальше создавать комфортные условия для студентов
16 декабря 2021 13:49

Игорь Петришенко поздравил БГМУ со 100-летием: будем и дальше создавать комфортные условия для студентов

Минздрав Беларуси выдал разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак»
16 декабря 2021 12:59

Минздрав Беларуси выдал разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак»