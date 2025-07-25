Новости по тегу #Сергей Литош

Лекарственная безопасность находится на постоянном контроле, проблемных вопросов в этой сфере не наблюдается. Правда, нашлись недоброжелатели, которые начали утверждать обратное.
Самосвал-рекордсмен, биспилотники и даже космическая капсула – все это, а еще сотни экспонатов, наглядно демонстрирующих наши достижения, возможности и перспективы, – все это выставка «Моя Беларусь».
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