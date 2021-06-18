«Вы представляете страну и Президента». Александр Лукашенко назначил послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу

Новости Беларуси. Новые руководители в местной вертикали, посольствах и на крупнейшем фармацевтическом предприятии. Президент 18 июня принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые председатели в Пинском, Барановичском, Мостовском, Горецком и Кировском райисполкомах. Сменился руководитель и у Ленинского района Минска. Президент также согласовал нового директора предприятия «Белфармация».

Кадровые решения приняты также в отношении дипкорпуса. Президент назначил послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу. Дипмиссию в Иране возглавит Дмитрий Кольцов, в Монголии – Дмитрий Горелик. Представлять наши интересы на Кубе будет Валерий Барановский, который до этого работал в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Литве. Обращаясь к назначенцам, Александр Лукашенко отметил, что от их работы зависит то, какие выводы сложатся за рубежом о стране. Поэтому главная задача – достойно представлять Беларусь и наш народ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы люди грамотные, опытные, люди с мозгами. Вы вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда вы идете. Вы представляете страну и Президента там, куда вас сегодня Президент направит. Поэтому я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение – надо прийти, тихо, спокойно, без помпы сказать, что «я не могу». Чтобы предательства не было. Я об этом говорю, потому что были у нас послы, вы это хорошо знаете, которые поступали соответствующим образом. Пусть это и единичные случаи, но это неприемлемо. Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь, в стране. А вы на чужбину едите, и, глядя на вас, люди там на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны прежде всего и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы. Президент – новым руководителям в местной вертикали: ни в коем случае не торопитесь, всегда давайте людям шанс