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Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову

26 января 2021 15:53
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Новости Беларуси. Мастер из Дзержинска Дмитрий Койко создает уникальные мотоциклы. В металле он воплощает невероятные идеи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Совсем недавно завершил еще один проект – мотоцикл, посвященный рок-музыканту Егору Летову. Впереди фестивали и чемпионаты.

Репортаж Анастасии Кончиц.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-1

С мотоциклами Дмитрий связан, наверное, большую часть своей жизни. Сначала он был байкером, потом занимался реставрацией техники, потом вообще решил, что интереснее собирать мотоциклы с нуля – по деталям создавать уникальные и не имеющие аналогов модели.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-4

Внешний вид таких авторских байков действительно интересен. Кроме того, на них можно ездить так же просто, как и на обычных. Кстати, у Дмитрия нет технического образования. Иногда люди задаются вопросом: как вообще эта машина будет двигаться?

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-7

Дмитрий Койко:
Был у меня помощник, когда мы строили мотоцикл. Он говорит: «Получается что-то необычное, и это не мотоцикл». Я говорю: «Ты отойди, пожалуйста, метров на пять и посмотри». Отошел, посмотрел, говорит: «Точно, мотоцикл».

Это смешно, конечно, люди просто пришли помочь, но, скажем так, у них нет творческой жилки. Они не смотрят вперед. Они помогают, а вперед посмотреть – что на выходе дальше получается?

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-10

Вес каждого мотоцикла – около 250 килограммов. И это действительно 250 килограммов творчества.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-13

Все свободное время автор проводит в мастерской. Даже новогодняя ночь не стала исключением. Признается: тут вдохновение действительно поглощает. Сейчас в коллекции мастера несколько необычных мотоциклов.

Так, мотоцикл «Латунная пуля» даже завоевал симпатии зрителей на одном из национальных чемпионатов. Совсем недавно Дмитрий завершил очередной проект, посвященный рок-музыканту Егору Летову.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-16

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Дмитрия действительно можно назвать и художником, и скульптором, и механиком. Этот мотоцикл он собирал буквально с нуля. Подбирал необходимые элементы, компоновал, а главное – постарался выдержать идею. Здесь каждая деталь имеет свое место и значение.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-19

Например, есть копии музыкальных пластинок. Многие детали посвящены строкам из песен любимого рок-музыканта.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-22

Кстати, они выгравированы.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-25

И самое интересное, что на байке есть даже герои музыкальных произведений.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-28

Например, латунный мотылек, книга и....

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-31

Дмитрий Койко:
Медведь из песни Егора Летова, песня называется «Про мишутку». Подумал: песню знаю с детства. Заказал его, привез, разместил. Гитара из 1980-х годов. Ну, как бы медведь играет песни Егора Летова.

Дмитрий признается: главное в такой работе – это эмоции людей, которые видят результат многолетнего труда. Тем более что в дело идет всё: от старых ламп до гаечных ключей.

Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову-34

Сейчас автор работает над очередным мотоциклом. Среди фишек – аквариум, который будет расположен в том месте, где мотоциклисты привыкли видеть двигатель. На вопрос, будет ли эта машина работать, Дмитрий с улыбкой отвечает: конечно, будет.

# Необычный транспорт # общество # Дмитрий Койко # Егор Летов # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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