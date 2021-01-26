Уникальные мотоциклы своими руками создаёт мастер из Дзержинска. Один из них он посвятил Егору Летову

Новости Беларуси. Мастер из Дзержинска Дмитрий Койко создает уникальные мотоциклы. В металле он воплощает невероятные идеи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Совсем недавно завершил еще один проект – мотоцикл, посвященный рок-музыканту Егору Летову. Впереди фестивали и чемпионаты. Репортаж Анастасии Кончиц.

С мотоциклами Дмитрий связан, наверное, большую часть своей жизни. Сначала он был байкером, потом занимался реставрацией техники, потом вообще решил, что интереснее собирать мотоциклы с нуля – по деталям создавать уникальные и не имеющие аналогов модели.

Внешний вид таких авторских байков действительно интересен. Кроме того, на них можно ездить так же просто, как и на обычных. Кстати, у Дмитрия нет технического образования. Иногда люди задаются вопросом: как вообще эта машина будет двигаться?

Дмитрий Койко:

Был у меня помощник, когда мы строили мотоцикл. Он говорит: «Получается что-то необычное, и это не мотоцикл». Я говорю: «Ты отойди, пожалуйста, метров на пять и посмотри». Отошел, посмотрел, говорит: «Точно, мотоцикл». Это смешно, конечно, люди просто пришли помочь, но, скажем так, у них нет творческой жилки. Они не смотрят вперед. Они помогают, а вперед посмотреть – что на выходе дальше получается?

Вес каждого мотоцикла – около 250 килограммов. И это действительно 250 килограммов творчества.

Все свободное время автор проводит в мастерской. Даже новогодняя ночь не стала исключением. Признается: тут вдохновение действительно поглощает. Сейчас в коллекции мастера несколько необычных мотоциклов. Так, мотоцикл «Латунная пуля» даже завоевал симпатии зрителей на одном из национальных чемпионатов. Совсем недавно Дмитрий завершил очередной проект, посвященный рок-музыканту Егору Летову.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Дмитрия действительно можно назвать и художником, и скульптором, и механиком. Этот мотоцикл он собирал буквально с нуля. Подбирал необходимые элементы, компоновал, а главное – постарался выдержать идею. Здесь каждая деталь имеет свое место и значение.

Например, есть копии музыкальных пластинок. Многие детали посвящены строкам из песен любимого рок-музыканта.

Кстати, они выгравированы.

И самое интересное, что на байке есть даже герои музыкальных произведений.

Например, латунный мотылек, книга и....

Дмитрий Койко:

Медведь из песни Егора Летова, песня называется «Про мишутку». Подумал: песню знаю с детства. Заказал его, привез, разместил. Гитара из 1980-х годов. Ну, как бы медведь играет песни Егора Летова. Дмитрий признается: главное в такой работе – это эмоции людей, которые видят результат многолетнего труда. Тем более что в дело идет всё: от старых ламп до гаечных ключей.