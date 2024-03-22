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Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?

22 марта 2024 18:55
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Председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси избран Игорь Сергеенко. Сегодня, 22 марта, в Овальном зале Дома правительства новый состав депутатского корпуса собрался на заседание первой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке был ряд вопросов, среди которых как раз и избрание спикера нижней палаты парламента, вице-спикера, а также формирование постоянных комиссий.

Путем тайного голосования кандидатуру Игоря Сергеенко поддержали 109 из 109 присутствующих депутатов. Его заместителем стал Вадим Ипатов.

С каким настроением депутаты приступили к своим обязанностям? Готовы ли коллеги помогать новичкам? И что самое важное в работе народных избранников? Материал Виктории Ходосок.

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-1

Первый аккорд. Именно так можно назвать начавшуюся первую сессию нижней палаты парламента. Впервые депутаты 8-го созыва собрались все вместе в Овальном зале Дома правительства. Законотворчеством сегодня заниматься не будут – на повестке дня прежде всего кадровые вопросы. Кто займет должность спикера? Кто станет его правой рукой? Кто возглавит постоянные комиссии (их 14) Палаты представителей?

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-4

Работать новым народным избранникам, как и их предшественникам, придется в непростое время. Во-первых, впереди президентские выборы. Во-вторых, давление извне на нашу страну не ослабевает. А в-третьих, реагировать с учетом времени на народные проблемы и запросы общества предстоит молниеносно и качественно. 

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-7

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Идя в парламент, каждый из нас, кому оказали доверие избиратели, идут с решительностью выполнить свои программы, начиная от международного сотрудничества, дальнейшего развития системы безопасности государства, патриотическое воспитание, ну и социальная сфера.

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-10

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Работа с людьми, трудовыми коллективами, постоянная прямая и обратная связь с белорусским обществом – важнейшая задача парламента.

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-13

Выполнение народными избранниками важных задач, напрямую касающихся нашей страны и каждого из нас с вами, еще впереди. Но вот сегодня депутаты принимают первое ответственное решение в новой роли: кто займет ключевой пост – председателя Палаты представителей? Путем тайного голосования кандидатуру Игоря Сергеенко поддержали 109 из 109 депутатов.

Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Подробности.

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-16

Трудиться эффективно (по-другому никак) предстоит всему депутатскому корпусу. Без исключения. Независимо от уже имеющихся профессиональных навыков (возможно, далеких от законотворчества), ни от возраста (самому молодому – 29, самому старшему – 66), ни даже от гендерной принадлежности (депутатский портфель в 8-м созыве получили 37 женщин). Тем более накануне парламентариев на результативную работу еще раз ориентировал Президент.

Александр Лукашенко ждет от новых парламентариев активности и жесткого отпора оппонентам. Читайте здесь.

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-19

Помогут коллегам, что называется, влиться в коллектив и познать тонкости депутатского дела переизбиравшиеся народные избранники. Таких в обновленном составе 20 человек. Работать 7-му созыву пришлись в не самые легкие времена для страны. Но такой ценный опыт, бесспорно, пригодится.

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-22

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Планы большие, задачи вчера Президентом были поставлены. Мы понимаем, куда мы должны двигаться. И нашим собственным опытом будем делиться с нашими новыми коллегами, которые пришли.

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?-25

Одно дело – стать народным избранником, совсем другое – им быть. Решать проблемы, качественно и оперативно, помогать людям не формально, а реально. Не бояться житейских и глобальных тем. Среди таких – сохранение и отстаивание исторической правды. Потому символично, что новый состав нижней палаты парламента начал работать в памятный для нашего народа день. 22 марта – годовщина хатынской трагедии. Жертв геноцида белорусского народа в Овальном зале почтили минутой молчания.

# Парламент Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Анатолий Булавко # Олег Романов # Жанна Чернявская

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