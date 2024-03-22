Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?

Председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси избран Игорь Сергеенко. Сегодня, 22 марта, в Овальном зале Дома правительства новый состав депутатского корпуса собрался на заседание первой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке был ряд вопросов, среди которых как раз и избрание спикера нижней палаты парламента, вице-спикера, а также формирование постоянных комиссий. Путем тайного голосования кандидатуру Игоря Сергеенко поддержали 109 из 109 присутствующих депутатов. Его заместителем стал Вадим Ипатов. С каким настроением депутаты приступили к своим обязанностям? Готовы ли коллеги помогать новичкам? И что самое важное в работе народных избранников? Материал Виктории Ходосок.

Первый аккорд. Именно так можно назвать начавшуюся первую сессию нижней палаты парламента. Впервые депутаты 8-го созыва собрались все вместе в Овальном зале Дома правительства. Законотворчеством сегодня заниматься не будут – на повестке дня прежде всего кадровые вопросы. Кто займет должность спикера? Кто станет его правой рукой? Кто возглавит постоянные комиссии (их 14) Палаты представителей?

Работать новым народным избранникам, как и их предшественникам, придется в непростое время. Во-первых, впереди президентские выборы. Во-вторых, давление извне на нашу страну не ослабевает. А в-третьих, реагировать с учетом времени на народные проблемы и запросы общества предстоит молниеносно и качественно.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Идя в парламент, каждый из нас, кому оказали доверие избиратели, идут с решительностью выполнить свои программы, начиная от международного сотрудничества, дальнейшего развития системы безопасности государства, патриотическое воспитание, ну и социальная сфера.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Работа с людьми, трудовыми коллективами, постоянная прямая и обратная связь с белорусским обществом – важнейшая задача парламента.

Выполнение народными избранниками важных задач, напрямую касающихся нашей страны и каждого из нас с вами, еще впереди. Но вот сегодня депутаты принимают первое ответственное решение в новой роли: кто займет ключевой пост – председателя Палаты представителей? Путем тайного голосования кандидатуру Игоря Сергеенко поддержали 109 из 109 депутатов. Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Подробности.

Трудиться эффективно (по-другому никак) предстоит всему депутатскому корпусу. Без исключения. Независимо от уже имеющихся профессиональных навыков (возможно, далеких от законотворчества), ни от возраста (самому молодому – 29, самому старшему – 66), ни даже от гендерной принадлежности (депутатский портфель в 8-м созыве получили 37 женщин). Тем более накануне парламентариев на результативную работу еще раз ориентировал Президент. Александр Лукашенко ждет от новых парламентариев активности и жесткого отпора оппонентам. Читайте здесь.

Помогут коллегам, что называется, влиться в коллектив и познать тонкости депутатского дела переизбиравшиеся народные избранники. Таких в обновленном составе 20 человек. Работать 7-му созыву пришлись в не самые легкие времена для страны. Но такой ценный опыт, бесспорно, пригодится.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Планы большие, задачи вчера Президентом были поставлены. Мы понимаем, куда мы должны двигаться. И нашим собственным опытом будем делиться с нашими новыми коллегами, которые пришли.