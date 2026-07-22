На юге Европы полыхают масштабные природные пожары

Погода продолжает испытывать на прочность жителей Европы. На фоне экстремальной жары в южной части региона полыхают масштабные лесные пожары. Наиболее критическая ситуация – в Испании, Греции, Португалии и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть первые жертвы. При тушении возгорания во Франции погибли несколько пожарных. Серьезно осложняет положение аномальный зной. В Греции температура уже поднялась до 43 градусов. Тем временем Великобритания столкнулась с сильнейшей засухой. Из-за дефицита ресурсов коммунальные компании ввели жесткие лимиты на использование воды. Эти меры затронули миллионы жителей Лондона и его пригородов. На Балканах же экстремальная жара сменилась грозами с ураганным ветром и градом.