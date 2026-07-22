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В Испании выросли цены на вторичном рынке недвижимости

22 июля 2026 07:52
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В Испании цены на жилье обновили 20-летний рекорд. Касается это вторичного фонда. По данным одного из крупнейших порталов недвижимости страны, стоимость жилья возросла более чем на 17 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании выросли цены на вторичном рынке недвижимости-2

Так, средняя цена квадратного метра достигла почти 3,5 тысячи евро. Аналитики объясняют такую динамику сильным дисбалансом между активным спросом и недостаточным предложением. В стране не хватает доступных объектов и выгодных условий финансирования, постоянно усиливается демографическое давление. Рост цен охватил практически все регионы. Первенство в рейтинге удерживают Балеарские острова и Мадрид.

# Новости Испании # Испания

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