В Испании выросли цены на вторичном рынке недвижимости

В Испании цены на жилье обновили 20-летний рекорд. Касается это вторичного фонда. По данным одного из крупнейших порталов недвижимости страны, стоимость жилья возросла более чем на 17 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Испании цены на жилье обновили 20-летний рекорд. Касается это вторичного фонда. По данным одного из крупнейших порталов недвижимости страны, стоимость жилья возросла более чем на 17 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, средняя цена квадратного метра достигла почти 3,5 тысячи евро. Аналитики объясняют такую динамику сильным дисбалансом между активным спросом и недостаточным предложением. В стране не хватает доступных объектов и выгодных условий финансирования, постоянно усиливается демографическое давление. Рост цен охватил практически все регионы. Первенство в рейтинге удерживают Балеарские острова и Мадрид.