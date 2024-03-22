Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В повестке семь вопросов, среди которых как раз и избрание спикера нижней палаты парламента и его заместителя, а также формирование постоянных комиссий. Путем тайного голосования кандидатуру Игоря Сергеенко поддержали 109 из 109-ти присутствующих депутатов. Работать новым народным избранникам, как и их предшественникам, придется в непростое время. Впереди президентские выборы. Это во-первых. Во-вторых, реагировать с учетом времени на народные проблемы и запросы общества необходимо еще более оперативно.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Уважаемые товарищи депутаты, спасибо за поддержку и за такое высокое доверие, которое вы мне оказали. Вчера в этом же зале, выступая перед депутатским корпусом, Президент дал наказ нам, депутатам, и отметил, что в состав Палаты представителей избраны достойные люди, имеющие серьезный опыт в управленческой деятельности, участия в экономической жизни, общественно-политической. Теперь нам предстоит доказать это на деле. В свою очередь я приложу максимум усилий, своего опыта и знаний, чтобы организовать эффективную работу Палаты представителей.

Ориентировал накануне парламентариев глава государства и на то, чтобы они оперативно и решительно реагировали на резонансные проблемы, поднимаемые в регионах, опережали возросший социальный запрос к открытости власти. Без этих важных постулатов эффективности в работе не достичь.