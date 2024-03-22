Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Игорь Сергеенко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Сегодня, 22 марта, в Овальном зале Дома правительства новый состав депутатского корпуса собрался на заседание первой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке семь вопросов, среди которых как раз и избрание спикера нижней палаты парламента и его заместителя, а также формирование постоянных комиссий. Путем тайного голосования кандидатуру Игоря Сергеенко поддержали 109 из 109-ти присутствующих депутатов. Работать новым народным избранникам, как и их предшественникам, придется в непростое время. Впереди президентские выборы. Это во-первых. Во-вторых, реагировать с учетом времени на народные проблемы и запросы общества необходимо еще более оперативно.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Уважаемые товарищи депутаты, спасибо за поддержку и за такое высокое доверие, которое вы мне оказали. Вчера в этом же зале, выступая перед депутатским корпусом, Президент дал наказ нам, депутатам, и отметил, что в состав Палаты представителей избраны достойные люди, имеющие серьезный опыт в управленческой деятельности, участия в экономической жизни, общественно-политической. Теперь нам предстоит доказать это на деле. В свою очередь я приложу максимум усилий, своего опыта и знаний, чтобы организовать эффективную работу Палаты представителей.
Ориентировал накануне парламентариев глава государства и на то, чтобы они оперативно и решительно реагировали на резонансные проблемы, поднимаемые в регионах, опережали возросший социальный запрос к открытости власти. Без этих важных постулатов эффективности в работе не достичь.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Интересное время наступает. Идя в парламент, каждый из нас, кому оказали доверие избиратели, идут с решительностью выполнить свои программы и сделать все, чтобы интересный период в нашей стране прошел как можно спокойнее, ровнее.
Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня должны быть в депутатском корпусе те люди, которые готовы работать на благо государства, своих избирателей, страны и народа. Что касается вызовов, они будут и на внешнем контуре, и на внутреннем. В этом и заключается работа депутата – создать ту среду безопасности, взаимодействия в рамках нашего функционирования народовластия, чтобы мы развивались.
Что касается общего портрета обновленного депутатского корпуса, то он выглядит так: в новый состав нижней палаты парламента вошли 20 народных избранников из предыдущего созыва, 37 женщин, 70 представителей политических партий. Самому молодому депутату 29 лет, самому старшему – 66. Новый состав нижней палаты парламента начал работать в памятный для нашего народа день. 22 марта – годовщина Хатынской трагедии. Жертв геноцида белорусского народа в Овальном зале почтили минутой молчания.