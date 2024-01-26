Новые методы воздействия на раковые клетки и лечения роговицы. Чего достигли белорусские медики?

Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора. Церемония прошла в преддверии Дня белорусской науки, который традиционно отмечается в последнее воскресенье января.

Куда приятнее говорить о своем, белорусском, сделанном большим трудом и имеющим большие перспективы. Вот наглядный пример: в БГМУ разработали и уже даже внедрили в практику метод лечения, который позволяет восстановить и сохранить прозрачность роговицы глаза, не прибегая к трансплантации. Для этого медики используют отечественный препарат. Белорусской методикой лечения заинтересовались и за рубежом.

Галина Семак, профессор кафедры глазных болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Мы используем в этой методике наш белорусский, отечественного производства препарат. Низкомолекулярный натрия гиалуронат. Очень интересно, что наш метод привлек внимание таких известных клиник, как клиники имени Федорова офтальмологические. И в оренбургском филиале наша методика опробована. И в настоящее время ведется работа по регистрации нашего белорусского препарата. Та фундаментальность, по которой проведены исследования, позволяет использовать препарат даже и в стоматологии, и в травматологии, и в хирургии, поэтому мы работаем очень интенсивно и стараемся очень качественно помогать пациентам.

Случайных людей в науке не бывает и быть не может! Тем более когда от твоей работы, к примеру, зависит жизнь человека. Евгений Шляхтунов – теоретик и практик в онкологии. В медицине уже больше 20 лет. Окончил Витебский медуниверситет, сегодня же в нем и преподает. О присужденной ему ученой степени – доктора медицинских наук – говорит с большим воодушевлением.