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Чартеры в Египет запустили к юбилею Гомельского аэропорта. За 80 лет он обслужил более 10 млн пассажиров

26 января 2024 17:12
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Запуск чартерных рейсов в Египет стал подарком к юбилею Гомельского аэропорта. За 80 лет он обслужил более 10 миллионов пассажиров. Во время Великой Отечественной на аэродроме базировались истребители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чартеры в Египет запустили к юбилею Гомельского аэропорта. За 80 лет он обслужил более 10 млн пассажиров-1

Начиная с середины прошлого века, из Гомеля выполнялись регулярные рейсы в Минск и Киев. В 1968-м аэропорт получил новое здание с взлетно-посадочной полосой. Через десятилетия ему присвоили статус международного. Правда, заоблачных высот достичь это не помогло. Трафик практически сошел к нулю, но тяжелые времена были лишь подготовкой к стремительному дальнейшему взлету.

Чартеры в Египет запустили к юбилею Гомельского аэропорта. За 80 лет он обслужил более 10 млн пассажиров-4

Любовь Барбанова:
Мы прошли все эти этапы. Когда мы пришли работать в 1969-1970-х годах, это был «Аэрофлот». Затем были «Белавиа», «Гомельавиа».

Валерий Медведев, директор Гомельского аэропорта (1999 – 2003):
Сложный был период, переломный. Как раз менялась эпоха. Удалось выжить, и, как видите, коллектив существует, и я надеюсь, будет существовать и процветать.

Чартеры в Египет запустили к юбилею Гомельского аэропорта. За 80 лет он обслужил более 10 млн пассажиров-7

С октября 2023 года Гомельский аэропорт получил новый виток в развитии: после перерыва возобновилось регулярное авиасообщение с Москвой. Направление пользуется популярностью – количество рейсов в неделю увеличили с трех до пяти. В 2024 году география полетов расширится.

Чартеры в Египет запустили к юбилею Гомельского аэропорта. За 80 лет он обслужил более 10 млн пассажиров-10

Владимир Череухин, начальник Гомельского филиала ГУ «Белаэронавигация»:
Открыли направление Шарм-эль-Шейх. Периодичность будет каждые 10 дней, уже с мая мы уже полетим в Анталию. Что касается других направлений, мы ведем активную работу, просчитываем, изучаем спрос. Это такие направления, как Санкт-Петербург, Сочи, Батуми.

Сегодня коллектив аэропорта насчитывает 300 человек. Они вместе с ветеранами предприятия стали гостями праздничного мероприятия. За преданность профессии и любовь к своему делу работники получили благодарности и награды.

# Авиасообщение # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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