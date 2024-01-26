Чартеры в Египет запустили к юбилею Гомельского аэропорта. За 80 лет он обслужил более 10 млн пассажиров

Запуск чартерных рейсов в Египет стал подарком к юбилею Гомельского аэропорта. За 80 лет он обслужил более 10 миллионов пассажиров. Во время Великой Отечественной на аэродроме базировались истребители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с середины прошлого века, из Гомеля выполнялись регулярные рейсы в Минск и Киев. В 1968-м аэропорт получил новое здание с взлетно-посадочной полосой. Через десятилетия ему присвоили статус международного. Правда, заоблачных высот достичь это не помогло. Трафик практически сошел к нулю, но тяжелые времена были лишь подготовкой к стремительному дальнейшему взлету.

Любовь Барбанова:

Мы прошли все эти этапы. Когда мы пришли работать в 1969-1970-х годах, это был «Аэрофлот». Затем были «Белавиа», «Гомельавиа». Валерий Медведев, директор Гомельского аэропорта (1999 – 2003):

Сложный был период, переломный. Как раз менялась эпоха. Удалось выжить, и, как видите, коллектив существует, и я надеюсь, будет существовать и процветать.

С октября 2023 года Гомельский аэропорт получил новый виток в развитии: после перерыва возобновилось регулярное авиасообщение с Москвой. Направление пользуется популярностью – количество рейсов в неделю увеличили с трех до пяти. В 2024 году география полетов расширится.