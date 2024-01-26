Лукашенко – белорусским учёным: «Нам не нужны исследования ради исследований!»

Труд ученых формирует будущее государственности. Об этом заявил Президент, обращаясь к сотрудникам научной сферы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук, а также аттестаты профессора. Церемония прошла в преддверии Дня белорусской науки, который традиционно отмечается в последнее воскресенье января. Впрочем, главная оценка – это польза, которую приносят исследования специалистов. Будь то медицина, которая спасает жизни, технологии, обеспечивающие комфорт, или воспитание молодого поколения ученых – все это делается со взглядом в будущее. Именно на долгосрочную перспективу научных разработок обратил внимание глава государства. И напомнил про Год качества, который должен стать началом нового этапа развития Беларуси. Подробнее о посылах главы государства, адресованных людям науки, материал Виктории Ходосок.

Отмечать заслуги ученых в преддверии Дня белорусской науки стало уже доброй традицией. Во Дворец Независимости сегодня, 26 января, были приглашены лучшие в своем деле. Кроме того, такие встречи давно стали хорошим поводом поговорить откровенно о достижениях, планах, исследованиях наших ученых и имеющихся проблемах, тем более в Год качества. На этом в первую очередь Президент сделает акцент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо заглянуть в завтрашний день. Без этого никак нельзя. Мне очень важно знать, как вы видите свою роль, роль своих учеников и последователей, да и всего научного сообщества в реализации стратегии Года качества. Насколько вы погружены в замысел года, который, по сути, должен стать началом нового этапа развития Беларуси. Есть цель – превзойти себя. Притом во всех сферах жизни (подробности). Работать нужно на опережение, активно занимаясь созданием собственных уникальных решений: от сферы безопасности до сельского хозяйства. Тем более, того требует время. Но разрабатывать не массовости ради.

Александр Лукашенко:

Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертаций. Я это говорю осознанно, потому что иногда название прочитаешь – сразу не поймешь. А когда в содержание вникаешь – чудеса и только. Поверьте, я не критикан в этом плане, а как человек очень информированный и, наверное, уже опыт работы у меня приличный, думаю: а где же это применить? Нам ли это надо? И это не тема фундаментальных исследований. Это наша прикладная наука (подробности).

Тратить деньги, что называется, впустую – слишком большая роскошь. Тем более что наука должна быть развернута в сторону производства и иметь реальный экономический эффект. Вопрос принципиальный. И Президент об этом уже не единожды говорил. Посещая то или иное производство, Александр Лукашенко интересуется: что в конкретной разработке нашего, белорусского? Давайте вспомним визит на «МотоВелоЗавод». Директор Минского мотовелозавода: критика главы государства – это не критика, это отеческое слово, а отца надо слушать. Подробности. Или же недавний разговор на «БЕЛДЖИ» про будущий отечественный электромобиль.