«Качественных сдвигов не так много». Роман Головченко посетил Ушачский район

Программа «Один район – один проект», инициированная главой государства, развивается серьезными темпами. Об этом заявил 26 января премьер-министр по итогам рабочей поездки в Ушачский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На начало прошлого года в данную программу входило 126 проектов. Сейчас их уже 190. Число растет постоянно, а общий объем средств по ним приближается к 8 миллиардам рублей. Отдельное внимание Роман Головченко уделил активности регионов, отметив, что со временем в работу включились все.

В Ушачском районе в связи с этим глава правительства ознакомился с ходом строительства кампуса к физкультурно-оздоровительному комплексу, а также посетил новый цех по переработке белково-жирового сырья, дав положительную оценку реализации проекта. В целом же в данном регионе качественных сдвигов оказалось не так много. Поэтому принято решение полностью пересмотреть стратегию социально-экономического развития Ушачского района.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Хотя формально большинство показателей выполняется, качественных сдвигов не так много. Связано это со многими факторами, в том числе и с недостатком новых проектов. Причем не обязательно в промышленной сфере, в аграрной, как здесь, в сфере АПК, туризма, вообще в рекреационной сфере. Поэтому итогом стало решение пересмотреть программу социально-экономического развития района и пересмотреть, в принципе, всю стратегию.

В ближайшее время концепцию развития района переработают. Внимание обратят на те аспекты, которые помогут решить текущие проблемы, в частности отстающий уровень зарплат и снижение числа занятых в экономике граждан. Новый документ планируют рассмотреть весной.