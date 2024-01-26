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Квизы, море сладостей и призы от VOKA. Как прошёл благотворительный кинопоказ А1 для многодетных семей

26 января 2024 17:15
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Благотворительный кинопоказ для семей Белорусской ассоциации многодетных родителей провела компания А1. Более сотни детей январским вечером объединила дружеская обстановка, приятные сюрпризы и кинозал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квизы, море сладостей и призы от VOKA. Как прошёл благотворительный кинопоказ А1 для многодетных семей-1

А1 пригласил гостей из ассоциации в столичное кинопространство для совместного просмотра семейного мультфильма. «Зимний кинопоказ» также включал в себя интерактивно-развлекательную программу, квизы, угощения и призы от видеосервиса VOKA.

Квизы, море сладостей и призы от VOKA. Как прошёл благотворительный кинопоказ А1 для многодетных семей-3

Егор Латыш:
Нам понравилось, что мы все вместе можем отдыхать, посмотреть фильм и бесплатно поесть попкорн.

Квизы, море сладостей и призы от VOKA. Как прошёл благотворительный кинопоказ А1 для многодетных семей-5

Анна Пинчук:
Компания А1 продолжает делать неожиданные сюрпризы.

Квизы, море сладостей и призы от VOKA. Как прошёл благотворительный кинопоказ А1 для многодетных семей-7

Уже на протяжении многих лет одним из приоритетных направлений деятельности А1 в соответствии со стратегией ЕSG (экологического, корпоративного и социального управления) является помощь детям. На этом пути у компании много партнеров. Среди них Белорусская ассоциация многодетных родителей, которая только в столице объединяет 900 семей со статусом «многодетная».

Квизы, море сладостей и призы от VOKA. Как прошёл благотворительный кинопоказ А1 для многодетных семей-9

Татьяна Кравченко, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Надеюсь, что это не первое и не последнее наше мероприятие. Мы их приглашаем на свои – они приходят, они нас приглашают на свои – мы тоже приходим и очень благодарны им за это. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. В нашей стране столько внимания уделяется многодетным семьям. И сейчас даже это модно стало – быть многодетной семьей.

Квизы, море сладостей и призы от VOKA. Как прошёл благотворительный кинопоказ А1 для многодетных семей-11

Ежегодно компания уделяет особое внимание проектам, направленным на помощь детям. Бесплатные дни открытых дверей детского футбольного клуба «А1 Юниор» на стадионе «Динамо», проведение благотворительных спортивных мероприятий «100 гадзін з А1» и «У адным рытме з А1» в поддержку детских медицинских и социальных учреждений Беларуси, финансовая помощь детским организациям по всей стране – все инициативы получают положительный отклик. Как доказательство – улыбки и благодарность в глазах детей.

*На правах рекламы.

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