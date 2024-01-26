Квизы, море сладостей и призы от VOKA. Как прошёл благотворительный кинопоказ А1 для многодетных семей

Благотворительный кинопоказ для семей Белорусской ассоциации многодетных родителей провела компания А1. Более сотни детей январским вечером объединила дружеская обстановка, приятные сюрпризы и кинозал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А1 пригласил гостей из ассоциации в столичное кинопространство для совместного просмотра семейного мультфильма. «Зимний кинопоказ» также включал в себя интерактивно-развлекательную программу, квизы, угощения и призы от видеосервиса VOKA.

Егор Латыш:

Нам понравилось, что мы все вместе можем отдыхать, посмотреть фильм и бесплатно поесть попкорн.

Анна Пинчук:

Компания А1 продолжает делать неожиданные сюрпризы.

Уже на протяжении многих лет одним из приоритетных направлений деятельности А1 в соответствии со стратегией ЕSG (экологического, корпоративного и социального управления) является помощь детям. На этом пути у компании много партнеров. Среди них Белорусская ассоциация многодетных родителей, которая только в столице объединяет 900 семей со статусом «многодетная».

Татьяна Кравченко, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Надеюсь, что это не первое и не последнее наше мероприятие. Мы их приглашаем на свои – они приходят, они нас приглашают на свои – мы тоже приходим и очень благодарны им за это. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. В нашей стране столько внимания уделяется многодетным семьям. И сейчас даже это модно стало – быть многодетной семьей.