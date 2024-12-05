Новейшее оборудование даже в районных поликлиниках – как вырос уровень медицины в Беларуси?

Почему белорусы выбирают отечественную медицину? Сколько стоит лечение? Госмедицина опережает страховую? Смотрите в пятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Позняк, СТВ:

На все про все час и точка. Чтобы соблюсти это золотое правило, пошли по пути создания опорных клиник. Это как вышки мобильной связи, которые равномерно покрывают территорию.

Одна из них – больница в Островце, самая молодая в стране. Такие клиники называют межрайонными, а в этом случае еще и межрегиональными центрами. И вот уже к ним, а вернее, к ближайшему из них можно доехать за тот самый золотой час. А значит, спасти жизнь пациенту.

Что для этого необходимо? Современная операционная с лапароскопами и эндоскопами, ангиограф, УЗИ, МРТ и, конечно, знакомый всем со времен ковида компьютерный томограф.