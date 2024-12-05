Новейшее оборудование даже в районных поликлиниках – как вырос уровень медицины в Беларуси?

Почему белорусы выбирают отечественную медицину? Сколько стоит лечение? Госмедицина опережает страховую? Смотрите в пятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Почему белорусы выбирают отечественную медицину? Сколько стоит лечение? Госмедицина опережает страховую? Смотрите в пятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Игорь Позняк, СТВ:
На все про все час и точка. Чтобы соблюсти это золотое правило, пошли по пути создания опорных клиник. Это как вышки мобильной связи, которые равномерно покрывают территорию.
Одна из них – больница в Островце, самая молодая в стране. Такие клиники называют межрайонными, а в этом случае еще и межрегиональными центрами. И вот уже к ним, а вернее, к ближайшему из них можно доехать за тот самый золотой час. А значит, спасти жизнь пациенту.
Что для этого необходимо? Современная операционная с лапароскопами и эндоскопами, ангиограф, УЗИ, МРТ и, конечно, знакомый всем со времен ковида компьютерный томограф.
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда мы говорим, что высокотехнологичные методы вмешательств, операции, малоинвазивные вмешательства оказываются не только в столице, а оказываются в областных центрах. Когда мы говорим, что элементы кардиохирургии, стентирование оказываются не только уже в областных, но и в районных центрах, когда уже компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф стоят в районных больницах, стоят в поликлиниках, это говорит о том, что уровень врачей растет. Ведь поставить можно где угодно – смогут ли на нем работать, смогут ли качественно читать ту информацию, которую эта техника дает? Мы выбрали, знаете, как на весах, когда и качество, и доступность находятся на определенной позиции.
Читайте также:
Показатель одногодичной летальности от рака в Беларуси снизили в 2 раза – директор РНПЦ онкологии
Богдан: перинатальная помощь в России выстроена на основании белорусского опыта
Олег Калачик: Беларусь – одна из немногих стран, где трансплантацию органов проводят бесплатно