Показатель одногодичной летальности от рака в Беларуси снизили в 2 раза – директор РНПЦ онкологии

Игорь Позняк, СТВ: Весь арсенал, который собрали на этой площадке, на этом предприятии замкнутого цикла, в этом центре позитронно-эмиссионной томографии, способен творить чудеса. Просто помогите этим врачам, просто не опоздайте! Все остальное у них есть. И в этом случае чаще всего рак – это не приговор.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии:

30 лет назад был показатель одногодичной летальности, то есть это пациенты, у которых выявилась злокачественная опухоль и в течение года они умерли. Чаще всего это происходит потому, что это запущенные формы. Так вот этот показатель был порядка 40 %. Сейчас он уже 20 %. То есть мы в два раза снизились.

И количество пациентов, которые сейчас у нас в результате того, что они пролечены, все пациенты стоят на диспансерном учете, наблюдаются. Если 30 лет назад их было менее 40 %, сейчас более половины, более 50 % этих пациентов наблюдаются у нас более пяти лет. Это не значит, что они пять лет наблюдались и умерли. Они просто продолжают дальше жить. Конечно же, страха стало гораздо меньше. Стало больше профессионализма.