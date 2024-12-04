Лукашенко поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня её образования

Непокоренная земля твердых духом и трудолюбивых людей. Брестская область отмечает 85-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый регион поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил уникальную историю и богатейшее культурно-духовное наследие Брестской области, на которой испокон веков жили талантливые и трудолюбивые люди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Брестская область, образованная после воссоединения территории Беларуси в единую республику, в годы Великой Отечественной войны была настоящим форпостом огромного государства, а знаменитая Брестская крепость-герой навсегда останется символом мужества и беззаветной преданности Родине. В мирное время вы в рекордные сроки восстановили народное хозяйство и заложили прочный фундамент нынешних успехов. Умелое использование природных ресурсов, производственная и технологическая дисциплина, внедрение самого передового опыта помогают сейчас Брестской области удерживать лидирующие позиции в стране по многим показателям.

Александр Лукашенко пожелал жителям Брестской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, упорства в достижении целей и веры в свои мечты.