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Лукашенко поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня её образования

04 декабря 2024 19:53
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Непокоренная земля твердых духом и трудолюбивых людей. Брестская область отмечает 85-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый регион поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил уникальную историю и богатейшее культурно-духовное наследие Брестской области, на которой испокон веков жили талантливые и трудолюбивые люди.

Лукашенко поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня её образования-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Брестская область, образованная после воссоединения территории Беларуси в единую республику, в годы Великой Отечественной войны была настоящим форпостом огромного государства, а знаменитая Брестская крепость-герой навсегда останется символом мужества и беззаветной преданности Родине. В мирное время вы в рекордные сроки восстановили народное хозяйство и заложили прочный фундамент нынешних успехов. Умелое использование природных ресурсов, производственная и технологическая дисциплина, внедрение самого передового опыта помогают сейчас Брестской области удерживать лидирующие позиции в стране по многим показателям. 

Александр Лукашенко пожелал жителям Брестской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, упорства в достижении целей и веры в свои мечты.

# Александр Лукашенко

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