В Польше массово закрываются школы. Причина одна – некого учить

Пока польские политики дискутируют о милитаризации и укреплении восточного фланга НАТО, внутри страны разваливается то, с чего начинается будущее любой нации. Речь о системе среднего образования. Школы в Польше закрывают массово, потому что учить там некого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу февраля местные власти должны утвердить списки учреждений, которые прекратят работу.

Причины везде одинаковые – слишком мало рождается детей и здания, которые давно требуют ремонта. Чиновники признаются, что вынуждены закрывать школы, потому что расходы на образование уже съедают до половины бюджетов муниципалитетов. Глава Союза учителей Польши напомнил, что о грядущей катастрофе предупреждали еще десять лет назад.

Мацей Борысевич, глава Союза учителей Польши:

В Польше есть города, где за прошлый год не родилось ни одного ребенка. И эта тенденция, к сожалению, будет прогрессировать. Деревенские школы нельзя ликвидировать. Они позволяют детям учиться рядом с домом. К тому же власти уничтожают учителей мизерными зарплатами. Молодой специалист получает всего на 500 злотых больше, чем уборщик с минимальной ставкой. Если это продолжится, то через несколько лет учить детей и учиться будет просто некому.

В этом году в Нижней Силезии и Великопольском воеводстве в сумме подали около 50 заявлений о ликвидации учебных заведений. Особый резонанс получила история начальной школы в Клодзко, где учились больше 200 детей, и несколько из них с инвалидностью. В Люблине мощности системы образования рассчитаны более чем на 3,5 тысячи детей. Однако в прошлом году город насчитал всего полторы тысячи первоклашек. Так, демография, которую так старательно не замечали в Варшаве, наконец показала зубы.