Первый регион, город-крепость и лидер по многим показателям – Брестская область отмечает 85-летие
Номер один в Беларуси, лидер по многим экономическим показателям, город-крепость во время военных сражений Великой Отечественной. Непокоренная земля твердых духом и трудолюбивых людей. Брестская область отмечает 85-летний юбилей! Первый регион поздравил Первый. Александр Лукашенко отметил уникальную историю и богатейшее культурно-духовное наследие Брестской области, неразрывно связанное с героическим прошлым нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И, как отметил Президент, это закономерный результат труда жителей Брестчины. Сегодня первый регион лидирует по многим направлениям. Темп роста внутреннего регионального продукта в этом году составил без малого 105 %. Брестской области принадлежит треть в республиканском экспорте продуктов питания: она передовик по производству молока и эффективности животноводства, здесь осваивают новые направления производства.
Регион со знаком качества – репортаж Кристины Протосовицкой.
Лишь те, кто умеет дружить, поистине богат. Брестская область – западные ворота страны встречают миллионы гостей – самый посещаемый туристами уголок Беларуси. Даже если вы не живете в первом регионе, вы точно знаете его на вкус. Сегодня брестские молочные реки огибают планету. В регионе перерабатывают более 2 миллионов тонн молока в год. В сельском хозяйстве область преуспевает. В прошедшем сезоне аграрии Брестчины установили рекорд – впервые в истории свыше 2 миллионов тонн урожая, четверть республиканских объемов.
Александр Савчиц, генеральный директор предприятия по производству молочной продукции, почетный гражданин Брестской области:
Это не я сегодня почетный гражданин, у меня сегодня работают 8,5 тысячи человек, вот это они – это их труд. Мы получали 70 тонн молока в 1998 году, сегодня мы перерабатывали 5 тысяч 100 и 3 тысяч тонн сыворотки. Мы 24/7 работаем круглый год. Я полешук, я с 7 класса коров доил. У меня мама доярка.
Стол белорусов ломится от молочных и мясных деликатесов – сложные рецептуры сыров от маасдама до раклета, от изысканных колбас до хамона. За время суверенитета область смогла нарастить мощности, чтобы занять треть в экспортных поставках продовольствия страны.
Святослав Пиво, директор Березовского мясокомбината:
Мы сильны разными видами продукции – мясными и молочными. Предприятия набирают темп, обороты и даже заморские виды продукции– выдержанные сыры и мясо по технологии хамон – это все по силам нам. Мы делаем все, чтобы удивлять потребителя и давать новые вкусовые ощущения.
Промышленный потенциал региона реализуют в 109 проектах на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Выпуск первых электрических минивэнов, запуск с китайскими партнерами нового производства холодильной техники, развитие строительства железнодорожной техники. Как отметил глава государства в поздравительном адресе, умелое использование природных ресурсов, производственная и технологическая дисциплина, внедрение передового опыта позволяют региону быть лидером.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Мы продемонстрировали все, что сделали за последние три десятилетия. Я сам лично, посещая многие районы, был удивлен – сколько разных видов продуктов производится как в пищевой промышленности, так и в промышленности обрабатывающей. Это все делается в Брестской области, то есть потенциал огромный.
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