Первый регион, город-крепость и лидер по многим показателям – Брестская область отмечает 85-летие

Номер один в Беларуси, лидер по многим экономическим показателям, город-крепость во время военных сражений Великой Отечественной. Непокоренная земля твердых духом и трудолюбивых людей. Брестская область отмечает 85-летний юбилей! Первый регион поздравил Первый. Александр Лукашенко отметил уникальную историю и богатейшее культурно-духовное наследие Брестской области, неразрывно связанное с героическим прошлым нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, как отметил Президент, это закономерный результат труда жителей Брестчины. Сегодня первый регион лидирует по многим направлениям. Темп роста внутреннего регионального продукта в этом году составил без малого 105 %. Брестской области принадлежит треть в республиканском экспорте продуктов питания: она передовик по производству молока и эффективности животноводства, здесь осваивают новые направления производства. Регион со знаком качества – репортаж Кристины Протосовицкой.

Лишь те, кто умеет дружить, поистине богат. Брестская область – западные ворота страны встречают миллионы гостей – самый посещаемый туристами уголок Беларуси. Даже если вы не живете в первом регионе, вы точно знаете его на вкус. Сегодня брестские молочные реки огибают планету. В регионе перерабатывают более 2 миллионов тонн молока в год. В сельском хозяйстве область преуспевает. В прошедшем сезоне аграрии Брестчины установили рекорд – впервые в истории свыше 2 миллионов тонн урожая, четверть республиканских объемов.

Александр Савчиц, генеральный директор предприятия по производству молочной продукции, почетный гражданин Брестской области:

Это не я сегодня почетный гражданин, у меня сегодня работают 8,5 тысячи человек, вот это они – это их труд. Мы получали 70 тонн молока в 1998 году, сегодня мы перерабатывали 5 тысяч 100 и 3 тысяч тонн сыворотки. Мы 24/7 работаем круглый год. Я полешук, я с 7 класса коров доил. У меня мама доярка.

Стол белорусов ломится от молочных и мясных деликатесов – сложные рецептуры сыров от маасдама до раклета, от изысканных колбас до хамона. За время суверенитета область смогла нарастить мощности, чтобы занять треть в экспортных поставках продовольствия страны.

Святослав Пиво, директор Березовского мясокомбината:

Мы сильны разными видами продукции – мясными и молочными. Предприятия набирают темп, обороты и даже заморские виды продукции– выдержанные сыры и мясо по технологии хамон – это все по силам нам. Мы делаем все, чтобы удивлять потребителя и давать новые вкусовые ощущения. Промышленный потенциал региона реализуют в 109 проектах на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Выпуск первых электрических минивэнов, запуск с китайскими партнерами нового производства холодильной техники, развитие строительства железнодорожной техники. Как отметил глава государства в поздравительном адресе, умелое использование природных ресурсов, производственная и технологическая дисциплина, внедрение передового опыта позволяют региону быть лидером.