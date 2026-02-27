Доллар – все? Доля рублей в общем объеме взаимных расчетов Минска и Москвы превысила 96%

Таким образом, роль американской валюты в союзной экономике ничтожна, ведь доля «зеленого эквивалента», как подчеркивает национальный финансовый регулятор, цитата, «снизилась до арифметической погрешности». Тем самым фактически Минск и Москва полностью сблизили свою валютную политику, что вписывается и в заявленный ранее союзный тренд на дедолларизацию, и в очевидную мировую тенденцию постепенного и уже неминуемого ухода от «зеленого эквивалента» с «позиции № 1». Эпидемия санкций заставила многие государства задуматься о своей зависимости от доллара. По данным ООН, сегодня каждая третья страна сделала ставку на развитие национальных средств платежа. Особенно ярко это проявляется на крупных интеграционных площадках.

А здесь вспомним недавний саммит в формате ШОС+ в китайском Тяньцзине. Осенью прошлого года здесь принято решение об учреждении Банка развития. Добавим сюда планы по созданию собственной платежной системы в «шанхайской семье» и разработку дорожной карты взаиморасчетов в национальных валютах, что Минск, разумеется, приветствует. Так что «зеленому» – приготовиться! Этому тренду следуют и на другой мировой площадке – БРИКС. Здесь не раз заявляли о необходимости создания альтернативной валюты, в том числе основанной на золоте. А минувшей осенью запущен пилотный проект по тестированию цифровой валюты Unit для государств – членов этого интеграционного объединения.

Практически ушли от американского доллара и на пространстве ЕЭС. Более 93 % взаиморасчетов между государствами ЕАЭС по итогам 2025 года осуществляются в национальных валютах. Чаще всего это российский рубль, учитывая долю соседнего для нас государства в экономике. При этом в сегменте бизнеса и предпринимательства на территории Союза доля национальных валют приблизилась к 98 %. В этом контексте нельзя не отметить национальную финансовую стратегию Китая. Сегодня Пекин активно продвигает юань в качестве международной валюты. Например, во взаимной торговле двух гигантов – Китая и России – доля юаня и рубля уже приблизилась к 100 %. Кроме того, более выгодные условия кредитования позволяют Китаю иметь значительное преимущество на африканском рынке. Например, Кения намерена перевести часть своих кредитов в юани. Эфиопия и Замбия тоже думают об этом.