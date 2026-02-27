Акцент на роботизацию! Какие инновационные технологии применяют на предприятии «МАЗ-МАН»?

За январь в Минске произведено промышленной продукции почти на 2 миллиарда 780 миллионов рублей. Перед предприятиями стоит задача увеличить объем выпускаемой продукции. Акцент на роботизацию производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высокотехнологичных помощников активно задействуют и на предприятии «МАЗ-МАН». На заводе выпускают большегрузы и вездеходы для тяжелых условий эксплуатации. А также комплектующие для автомобилей. Производство постоянно модернизируется. Какие инновационные технологии применяют на предприятии? Узнала Анастасия Близнюк.

Ювелирная подгонка деталей в технологии контактной точечной сварки – залог идеальной геометрии кузова. С легкой руки слесаря механосборочных работ Александра Березовского этот процесс проходит быстро и качественно.

Александр Березовский, слесарь механосборочных работ СП ЗАО «МАЗ-МАН»:

Должна быть грамотная настройка оборудования. Наше предприятие отличается от многих таких предприятий. У нас борются именно за качество, качественную продукцию. Раньше на предприятии закупали комплектующие, а теперь перешли к полному циклу производства. Кабины выпускают в топовой комплектации: пневмоподвеска, вентиляция, подогрев сиденья и массажная функция. Эти опции позволяют снизить утомляемость водителя при длительных нагрузках. Готовое изделие проходит тест-драйв, в том числе в сложных условиях.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Модернизация позволила полностью замкнуть производственный цикл. Сварка, покраска, сборка и установка всех видов изоляции – теперь все это делают в одном месте. Для завода – это настоящая технологическая свобода и возможность выпускать широкий модельный ряд техники.

Годовой объем производства превышает 300 единиц техники. Тягачи, самосвалы и шасси. Визитная карточка предприятия – снегоболотоход. Машина легко проезжает там, где не может пройти человек, в том числе по водной поверхности. Среди новинок – электрогрузовик. В скором времени презентуют и первый белорусский катамаран на электроходу.