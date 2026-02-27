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Акцент на роботизацию! Какие инновационные технологии применяют на предприятии «МАЗ-МАН»?

27 февраля 2026 17:42
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За январь в Минске произведено промышленной продукции почти на 2 миллиарда 780 миллионов рублей. Перед предприятиями стоит задача увеличить объем выпускаемой продукции. Акцент на роботизацию производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Высокотехнологичных помощников активно задействуют и на предприятии «МАЗ-МАН». На заводе выпускают большегрузы и вездеходы для тяжелых условий эксплуатации. А также комплектующие для автомобилей. Производство постоянно модернизируется. 

Какие инновационные технологии применяют на предприятии? Узнала Анастасия Близнюк.

Акцент на роботизацию! Какие инновационные технологии применяют на предприятии «МАЗ-МАН»?-2

Ювелирная подгонка деталей в технологии контактной точечной сварки – залог идеальной геометрии кузова. С легкой руки слесаря механосборочных работ Александра Березовского этот процесс проходит быстро и качественно.

Акцент на роботизацию! Какие инновационные технологии применяют на предприятии «МАЗ-МАН»?-4

Александр Березовский, слесарь механосборочных работ СП ЗАО «МАЗ-МАН»:
Должна быть грамотная настройка оборудования. Наше предприятие отличается от многих таких предприятий. У нас борются именно за качество, качественную продукцию.

Раньше на предприятии закупали комплектующие, а теперь перешли к полному циклу производства. Кабины выпускают в топовой комплектации: пневмоподвеска, вентиляция, подогрев сиденья и массажная функция. Эти опции позволяют снизить утомляемость водителя при длительных нагрузках. Готовое изделие проходит тест-драйв, в том числе в сложных условиях. 

Акцент на роботизацию! Какие инновационные технологии применяют на предприятии «МАЗ-МАН»?-6

Анастасия Близнюк, корреспондент: 
Модернизация позволила полностью замкнуть производственный цикл. Сварка, покраска, сборка и установка всех видов изоляции – теперь все это делают в одном месте. Для завода – это настоящая технологическая свобода и возможность выпускать широкий модельный ряд техники.

Акцент на роботизацию! Какие инновационные технологии применяют на предприятии «МАЗ-МАН»?-8

Годовой объем производства превышает 300 единиц техники. Тягачи, самосвалы и шасси. Визитная карточка предприятия – снегоболотоход. Машина легко проезжает там, где не может пройти человек, в том числе по водной поверхности. Среди новинок – электрогрузовик. В скором времени презентуют и первый белорусский катамаран на электроходу. 

Акцент на роботизацию! Какие инновационные технологии применяют на предприятии «МАЗ-МАН»?-10

Активно внедряют автоматизацию производства. Ряд задач в цеху выполняют роботы лазерной резки. Там, где раньше требовались часы, умные машины справляются за минуты.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси

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